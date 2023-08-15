Neymar transferinin ateşini yaktılar! İnanılmaz yıllık ücret ve görülmemiş özel ayrıcalıklar

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Kadroda büyük bir yapılanmaya giden PSG'de yıldız futbolcularla birer birer yol ayrımına gidilecek. Luis Enrique'nin göreve gelmesiyle birlikte farklı bir oluşuma giden Fransız ekibinde Mbappe ile ilgili belirsizlik kısmen son bulurken birçok önemli isme kulüp bulmaları söylendi.

MBAPPE TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Messi'nin ayrılığının ardından yeni sözleşme imzalaması istenen ve bu isteği kabul etmediği için sezon öncesi kampına götürülmeye Kylian Mbappe ile PSG arasında büyük bir kriz çıkmıştı. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Mbappe, yeni sözleşme imzalamayacağını bildirmiş ve mevcut sözleşmesine saygılı olacağını açıklamıştı.

PSG cephesi, uzun süre kadro dışı olan Mbappe için yeni bir karar alarak Fransız futbolcunun takımla çalışmalara başayacağını duyurdu.

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PSG'DE 5 ÖNEMLİ İSİM YOLCU

Mbappe ile kriz yaşayan PSG, yeni teknik direktör Luis Enrique önderliğinde kadrosunu yenileme kararı aldı. Bu doğrultuda takımın yıldız oyuncuları Neymar, Verratti, Renato Sanches ve Leandro Paredes'e kendilerine kulüp bulmaları söylendi.

NEYMAR'IN İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

PSG'nin bu kararı, özellikle Neymar için Transfer piyasasının iştahını kabartmıştı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Brezilyalı futbolcu için kesenin ağzını açtı.

Dış basında çıkan haberlerde Al Hilal'in PSG ile Neymar'ın bonservisi için 60 milyon euro civarında bir bedele anlaştığı ifade edildi.

EN AZ 100 MİLYON EURO MAAŞ

Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi, Brezilyalı yıldız Neymar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Al Hilal'in 31 yaşındaki yıldıza senelik 100 milyon euro maaş vereceği, bu rakamın 120'ye de çıkabileceği öne sürüldü.

ÖZEL UÇAK DAHİ TAHSİS EDİLECEK

Neymar'ın yüksek maaşının yanı sıra Suudi Arabistan'da önemli avantajlara da sahip olacak. Brezilyalı yıldız için Cristiano Ronaldo gibi özel bir uçak tahsis edilecek. Neymar'ın ayrıca, Suudi Arabistan'da nikahsız yaşamak yasak olmasına rağmen sevgilisi Bruna Biancardi ile birlikte yaşayacağı ifade edildi.

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Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Milli oyuncu Merih Demiral de, Al Ahli ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibinin Merih için Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş vereceği öğrenildi. Buna göre Merih'in 3 senelik kazancı 36 milyon euroyu bulacak. Detaylar haberimizde;