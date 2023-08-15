Son Dakika: Galatasaray'da yeniden Sergio Ramos sesleri! Merih Demiral'ın transferi işleri değiştirdi

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

RAMOS İDDİASI SES GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonu PSG'de forma giyen Sergio Ramos'un sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edilmişti.

Tecrübeli savunma oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak olduğu ileri sürülmüştü.

ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİF

Daha sonraısnda Suudi Arabistan'dan yapılan cazip teklifle birlikte Galatasaray ile Ramos görüşmelerinin tıkandığı iddia edilmişti.

MERİH DEMİRAL ANLAŞMAYA VARINCA...

Geçtiğimiz gece ise milli oyuncu Merih Demiral'ın, Al Ahli ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan ekibinin Merih için Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.

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RAMOS'TA İBRE YENİDEN GALATASARAY'A DÖNDÜ

Fanatik'in haberine göre; Al Ahli, MERİH DEMİRAL transferi sonrası Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos'tan vazgeçti. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar, masada yeniden güçlendi.

Kısa süre önce Galatasaray hakkında İstanbul'daki arkadaşlarını arayan Sergio Ramos'a yapılan teklif de belli oldu.

Sarı-kırmızılıların, İspanyol futbolcuya senelik 5.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

REAL MADRID EFSANESİ

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio RAMOS, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.