Neftçi Bakü 0-1 Fenerbahçe (Edin Dzeko gol attı)

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Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup'taki üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşan Sarı-lacivertliler, yeni transferi Edin Dzeko'nun 72. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Dzeko'nun golünde asisti Ryan Kent yaptı.

Fenerbahçe'de bir başka yeni transfer Djiku da son bölümde süre aldı.

Rusya'daki ilk hazırlık maçında Zenit ile 0-0 berabere kalan (penaltılarda Zenit kazandı) Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olmuştu.

Neftçi Bakü 0-1 FENERBAHÇE

GOL: 72' Dzeko

FENERBAHÇE İLK 11: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Rossi, Kent, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Emir Ortakaya, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Emre Mor, Joao Pedro, Burak Kapacak, Bora Aydınlık, Serdar Dursun

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