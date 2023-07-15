×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Neftçi Bakü 0-1 Fenerbahçe (Edin Dzeko gol attı)

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Hazırlık Maçı#Neftçi Bakü
Neftçi Bakü 0-1 Fenerbahçe (Edin Dzeko gol attı)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 15:55

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki üçüncü maçında Neftçi Bakü'yi yeni golcüsü Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup'taki üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşan Sarı-lacivertliler, yeni transferi Edin Dzeko'nun 72. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Dzeko'nun golünde asisti Ryan Kent yaptı.

Fenerbahçe'de bir başka yeni transfer Djiku da son bölümde süre aldı.

Rusya'daki ilk hazırlık maçında Zenit ile 0-0 berabere kalan (penaltılarda Zenit kazandı) Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olmuştu.

Gözden Kaçmasınİsmail Kartal, Becao transferini açıkladı Livakovicte son durum...İsmail Kartal, Becao transferini açıkladı! Livakovic'te son durum...Haberi görüntüle

Neftçi Bakü 0-1 FENERBAHÇE

GOL: 72' Dzeko

FENERBAHÇE İLK 11: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Rossi, Kent, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Emir Ortakaya, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Emre Mor, Joao Pedro, Burak Kapacak, Bora Aydınlık, Serdar Dursun

 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Hazırlık Maçı#Neftçi Bakü

BAKMADAN GEÇME!

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği
Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

#Rota
Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'

#Sağlık