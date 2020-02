Nefesler tutuldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 17 maçın tamamı...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE - GALATASARAY

Son 3 lig maçında 8 puan kaybederek zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues ise sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

Uzun süredir sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın mücadeleye ilk 11'de başlaması, onun yokluğunda sol bekte görev yapan Nabil Dirar'ın ise orta alanda görev yapması bekleniyor.

Son 6 lig maçını kazanıp şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koyan Galatasaray'da ise Mario Lemina sakat.

Son haftaların formda ismi Adem Büyük ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'dan hangisi ilk 11'de başlayacak, bu sorunun cevabını maç saati öğreneceğiz.

Lemina'nın yokluğunda TD Fatih Terim'in orta alanda Belhanda'ya görev vermesi ya da Ömer Bayram'ı o bölgede kullanacağı belirtiliyor.

TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek derbi mücadelesine bahis yapıp Süper Lig heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 derbide 111 korner kullanıldı.

- Son 53 derbide ilk golü atan takımlar sadece 3 kez yenildi, son 14 derbide ise ilk 30 dakikalarda gol sesi çıkmadı!

- Son 34 derbide hakemler toplam 29 kez kırmızı kartına başvurdu.

- İki takım arasında oynanan son 17 maç "İY 1.5 ALT" biterken, son 12 maçın ise 11'i "2.5 ALT" oldu. Son 16 derbi maçta yalnızca 20 gol izleyebildik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu derbi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %25'i derbiyi sarı lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise tercihini beraberlikten yana kullanmış.

MİSLİ.COM YORUMCULARI CAN TONGO VE EVREN GÖZ'DEN ORTAK TERCİH...

Can Tongo; "Her iki takımın da skora katkı vereceği bir karşılaşma bekliyorum..." derken Evren Göz ise; "Fenerbahçe'nin galibiyete olan ihtiyacı kuşkusuz daha fazla. Galatasaray'a her ne kadar 1 puan yeterli gibi görünse de Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet için sahaya çıkacaktır. Maçın beraberliğe yakın olduğunu ve karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum..." diyerek görüşünü belirtti.

"KG VAR" tercihinin iddaa oranı 1,52!

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli "FB-GS" maçını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!