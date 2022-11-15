NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

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NBA’deki temsilcilerimizden Alperen Şengün, geçen sezon çaylak performansıyla Houston Rockets taraftarının sevgilisi oldu. Maçlara ilk beş başlamayan ama kenardan gelip yeteneklerini sergileyen Alperen Şengün en çok fantastik pasları ile ön plana çıkmıştı. Bu sezona hızlı başlayan ve daha çok süre alan Şengün skor ve ribaund katkısı ile takımının en önemli silahlarından biri haline geldi.

FIBA’DAN ANLAMLI KARŞILAŞTIRMA

Hatta Alperen’in başarısı Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) da dikkatinden kaçmadı ve FIBA Alperen'in bu sezonki istatistiklerini NBA'de son iki sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Sloven Pivot Nikola Jokic'in ikinci sezonu ile karşılaştırdı.

Paylaşımda, “İki kez MVP olmak zor bir iş ama Alperen Şengün doğru yolda” ifadelerine yer verildi. (Not: Bu paylaşımın ardından oynanan maçlarda faul problemi yaşayan Şengün'ün ortalaması 16,1 sayı, 8.7 ribaund, 1.9 asiste geriledi.)

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Becoming a two-time MVP is a tough task but Alperen Sengun is on the right track 👀 pic.twitter.com/ghp6WHT0gw — FIBA (@FIBA) November 8, 2022

ROCKETS BAŞANTRENÖRÜ: ALPEREN HARİKA BİR OYUNCU

Alperen’in büyük bir potansiyeli olduğunu her fırsatta ifade eden Houston Rockets başantrenörü Stephen Silas sezon başında The Athletic’e verdiği röportajda, bu sezon Şengün için farklı geçeceğinin sinyallerini vermişti.

“Alperen harika bir oyuncu. Topu eline aldığında bir şekilde kendisine pozisyon yaratabiliyor. Alçak postta sırtı dönük oyun yeteneğiyle skor bulabiliyor. Yüksek posttayken ise orta mesafe şut özelliğini konuşturabiliyor veya pasör yeteneklerini kullanarak takım arkadaşlarını işin içine dahil edebiliyor” diyen Silas ayrıca şunları ekledi:

“Her zaman sahadaki takım arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Yine de geçtiğimiz sezon bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Karşılaştığı problemlerden en önemlisi takımdaki kimsenin Alperen’i tanımaması ve onunla nasıl oynayacakları hakkında fikirleri olmamasıydı. O da sahada ne yapması gerektiğinin tam anlamıyla farkında değildi. Sezon ilerledikçe o takımı, takım da onu daha iyi tanıdı. Nereye ne zaman hareketleneceğini, hangi pozisyonlarda pas aldığı zaman daha etkili olabileceğini kavramaya başladı.”

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Silas milli oyuncumuzun zayıf yönlerine de dikkat çekti.

Rockets’ın başantrenörü, “Alperen’in geliştirmesi gereken ilk konu savunması olacak. Aslında sadece Alperen için değil, tüm takım için savunma en önemli konu olacak. Genç oyuncularla dolu bir ekibiz ve oyuncularımızın çoğu hücumda ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Savunmada ise kendilerine verilen rol tanımlarını sahada en iyi şekilde uygulamalılar” dedi.

Bu sezon Alperen’in performansını Türk Telekom’da oynayan ve sık sık Alperen Şengün ile diyalog halinde olan Mehmet Yağmur’a, Basketbol yorumcusu Orkun Çolakoğlu’na ve eski Milli Basketbolcu Hakan Köseoğlu’na sorduk.

‘JOKİC BENZETMESİ GURUR VERİCİ’

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Türkiye Basketbol Süper Ligi (TBL) ekiplerinden Türk Telekom’da oynayan ve sık sık Alperen Şengün ile diyalog halinde olan Mehmet Yağmur, FIBA’nın Jokic benzetmesi ile ilgili “Bu benzetme çok gurur verici. Ama Alperen’in daha farklı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum” dedi. Yağmur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alperen kendisine Jokic’i örnek almış olabilir. Ama Alperen’in yolunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. Hedefi kesinlikle Avrupa ya da Türkiye’ye dönmeden NBA’da bütün spor kariyerini tamamlamak olmalı. Çünkü Alperen’in en güçlü yanı post up oyunları… Birebir kaldığı zaman ya faul alıyor ya da sayı ile bitiyor. Zaten iyi bir istatistikle yoluna devam ediyor. Her yönüyle tam bir NBA oyuncusu.”

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‘2021’DE DE JOKİC BENZETMESİ YAPILMIŞTI’

Spiker ve Basketbol Yorumcusu/Yazarı Orkun Çolakoğlu ise FIBA’nın yaptığı benzetme sonrası bu durumun ikinci sezonlar üzerinden yapılan bir karşılaştırma olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Çolakoğlu, “Jokic karşılaştırması doğal olarak gurur okşasa da bunun sadece ikinci sezonlar üzerinden bir istatistik kıyası olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. 2021 Draftı öncesi NBA yorumcusu John Hollinger da Alperen’in Türkiye Ligi istatistikleri ve oyun stili üzerinden bir Jokic karşılaştırmasına gitmişti. Genç oyuncuları oyun paralellikleri üzerinden daha kariyerli oyunculara benzetmek sık gördüğümüz bir şey ama teraziye alınan oyuncu son iki yılın MVP’si ve Alperen’i Jokic üzerinden anlatmaya çalışmak biraz ona haksızlık olur” ifadelerini kullandı.

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Grafik: Harun Elibol

‘GEÇEN YIL POST-UP'TA BU DENLİ İYİ DEĞİLDİ’

Eski Milli Basketbolcu Hakan Köseoğlu, Alperen’in yüksek oyun görüşü ve pozisyonlarda ayak oyunlarının çok iyi olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda çok yetenekli. Üstelik yüksek yüzdeli pası var ve saha görüşüyle bitiricilik kısmı inanılmaz” dedi. Ayrıca Köseoğlu, Alperen Şengün’ün istatistiklerini överek, çıtayı biraz daha yukarı çekerse dünyanın sayılı oyuncularından biri olabileceğinin altını çizdi ve şöyle konuştu:

-- Alperen, post-up oyunlarında aldığı bütün topları hemen hemen sayı yapabiliyor. Geçen yıl yüzdesi bu denli iyi değildi, sonuçta yeni bir çaylak oyuncuydu. Fakat bu sezon kendini çok hızlı geliştirdi. En önemlisi takım ve taraftarlar da Alperen’e güven kazandırdı. Takım Alperen’in topları sayıya çevireceğini bildiği için yüzde 50’den fazlasını ona atıyor. Haliyle oyuncumuz da yüksek özgüvenle oynayıp yere sağlam basıyor.

-- Ayrıca pas ve şut fakeleri de onu oldukça özel kılıyor. Yaklaşık olarak 17 sayı ve 9.7 ribaund ortalamasına sahip. 20 yaşında genç bir oyuncu için bunları konuşuyoruz. Gerçekten şu ana kadar çok özel bir istatistiğe ulaştı. Eğer bunun üzerine koyar ve ilerleyen yıllarda Play-off serisinde boy gösterebilirse dünyanın sayılı oyuncularından biri olacaktır.



Yeni NBA basketbolunda post up azalıyor ve uzunlardan daha çok kısaların penetrelerine alan açacak şekilde dışarı açılmaları bekleniyor. Fakat sırtı dönük oyunu Alperen kadar rafine şekilde oynayabilen oyuncuların katacağı çeşitlilik hâlâ çok önemli. NBA’de son dönemde vazgeçilenler sırtı dönük oynayan uzunlar değil, oyununa çeşitlilik katamayan ve savunmada net hedef haline gelenler oldu. Alperen’in sırtı dönük oyunu dışında etkileyici bir ribaund kabiliyeti ve gelişen bir yüzü dönük oyunu bulunuyor. Savunmasını da geliştirdiği takdirde birinci sınıf NBA uzunları arasında anılabilir. Orkun Çolakoğlu

‘ALL STAR POTANSİYELİNE SAHİP BİR OYUNCU’

Bu sezonki performansı Alperen Şengün’e ‘All Star’ kapasını açar mı? sorumuza Köseoğlu, “All Star potansiyeline sahip bir oyuncu. Fakat burada yer almak çok kolay olmuyor. Çünkü takımın başarısı da önemli. Bu sezon All Star’da olmayabilir. Eğer sonraki senelerde takımla beraber bir başarı endeksinde yükselirse ve Alperen’i anlayabilecek bir koç sisteminin içinde yer alırsa, yakın zamanda All Star olacağını düşünüyorum” cevabını verdi.

Mehmet Yağmur, Alperen’in şut özelliğinin gelişmeye açık olduğuna vurgu yaparak, “Şut yüzdesini de artırmalı. Zaten bunun farkına varmaya başladı. Özel çalışmalar yaptığını yakından biliyorum. Zamanla durdurulamayacak bir oyuncu haline geleceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

'KENARDA BAŞLAYINCA RAHATSIZ OLDU'

Bu noktada Hakan Köseoğlu’nun altını çizdiği “Alperen’i anlayabilecek bir koç sisteminin içinde yer alırsa” cümlesi çok önemli. Çünkü ilk yılında parlak performans içeren inişli-çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen Alperen'in dakikalarını çok az bulan kişi sayısı Houston’da bir hayli fazlaydı.

Bu yıl da bazı yakın giden maçların son anlarında koç Stephen Silas’ın Alperen’i kenarda oturtması sosyal medyada tepkiye neden oldu. Silas’ın Alperen’e yaklaşımında bir soru işareti var mı?

Alperen’in geçen yıl çok iyi performans gösterdiğini ama az oynadığını, bu yıl da kenarda başlayınca rahatsız olduğunu vurgulayan Mehmet Yağmur, “Çünkü bütün planlama bu yıl ilk beş başlaması üzerineydi. Kendisiyle en son konuştuğumda da normalde planın ikinci beşten gelmesi şeklinde olacağını söylemişti. Koç ve ekibi böyle bir plan yapmıştı. Fakat Alperen o kadar iyi ki artık onu ilk beşe atıyorlar ve bütün sistemi de ona göre ayarlamaya başladılar. Benim tahminim koç ve ekibi baktı ki Alperen’in yaptıkları planlardan daha iyi, haliyle oyunu hemen Alperen’e göre çevirdiler. Bu da onun lehine oldu” ifadelerini kullandı.

The Athletic'te çıkan Kelly Iko imzalı haberde ise Şengün'ün pivot Bruno Fernando'in sakatlığı nedeniyle ilk 5'e yerleştiği bilgisi yer aldı. Aynı haberde Fernando'nun iyileştikten sonra tekrar ilk 5'e dönmesinin beklendiği belirtildi.

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Orkun Çolakoğlu da “Stephen Silas’ın koçluk becerilerinin çok tartışılabilir ve bu sezondan sonra devam etme ihtimali de düşük gözüküyor” dedi. Ayrıca Çolakoğlu, “Ancak geçen sezon Alperen’e yaklaşımında ve verdiği sürelerde bir sorun olduğunu düşünmüyorum” diye ekledi.

“Belki son bölümlerinde daha fazla kullanabileceği maçlar oldu ama uzun yenilgi serileri Silas’ın da galibiyet için belli bir baskı hissetmesine yol açmıştı ve bazı kararları bu göz önüne alınarak değerlendirilmeli. Rockets’ın guardları atmaya odaklı oyuncular olduğu için onları farklı oyuncularla dengeleme niyeti öne çıkmış olabilir.”

‘KRİTİK ANLARDA ALPEREN OYUNDA OLMALI’

“Maçın en kritik yerleri her zaman son bölümlerdir. Her oyuncunun olmak isteyeceği dakikalardır. Ama Alperen bazen şans bulamıyor” diyen Hakan Köseoğlu, “Bu durum bakıldığında Alperen için negatif bir durum gibi görünüyor. Tabii Alperen’i son bölümde kullanıp kullanılmaması koçun inisiyatifinde olan bir şey. Ama kritik anlarda Alperen’in oyunda olması daha doğru… Zaten taraftarlar da bunu istiyor” yorumunda bulundu.