NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’deki temsilcilerimizden Alperen Şengün, geçen sezon çaylak performansıyla Houston Rockets taraftarının sevgilisi oldu. Maçlara ilk beş başlamayan ama kenardan gelip yeteneklerini sergileyen Alperen Şengün en çok fantastik pasları ile ön plana çıkmıştı. Bu sezona hızlı başlayan ve daha çok süre alan Şengün skor ve ribaund katkısı ile takımının en önemli silahlarından biri haline geldi.

FIBA’DAN ANLAMLI KARŞILAŞTIRMA

Hatta Alperen’in başarısı Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) da dikkatinden kaçmadı ve FIBA Alperen'in bu sezonki istatistiklerini NBA'de son iki sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Sloven Pivot Nikola Jokic'in ikinci sezonu ile karşılaştırdı.

Paylaşımda, “İki kez MVP olmak zor bir iş ama Alperen Şengün doğru yolda” ifadelerine yer verildi. (Not: Bu paylaşımın ardından oynanan maçlarda faul problemi yaşayan Şengün'ün ortalaması 16,1 sayı, 8.7 ribaund, 1.9 asiste geriledi.)

