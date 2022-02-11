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NBA All-Star kadro seçiminde LeBron James'ten Kevin Durant'e büyük oyun! Kahkahaya boğuldu...

#NBA All-Star#Lebron James#Kevin Durant
NBA All-Star kadro seçiminde LeBron Jamesten Kevin Durante büyük oyun Kahkahaya boğuldu...

NBA All-Star 2022 kadroları, takım kaptanları LeBron James ve Kevin Durant arasında yapılan draft ile belirlendi. LeBron James'in Durant'e karşı uyguladığı James Harden taktiği ise draftın en çok konuşulan olayı oldu.

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Cleveland'ın ev sahipliğinde düzenlenecen NBA All-Star maçının kadroları belli oldu. Doğu'da ve Batı'da en çok oy alan iki isim olan LeBron James ve Kevin Durant, oyuncu havuzundan teker teker seçim yaparak kadrolarını kurdu.

ÖNCE İLK 5'LER SEÇİLDİ

En çok oyu alan LeBron James, ilk beş oyuncularının olduğu havuzdan ilk olaraj Giannis Antetokounmpo'yu seçti. Kevin Durant ise Joel Embiid'i kadrosuna aldı.

All-Star maçına başlayacak ilk beşler ve seçim sıraları şu şekilde gerçekleşti.

Team LeBron: LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Nikola Jokic

Team Durant: Joel Embiid, Ja Morant, Jayson Tatum, Andrew Wiggins, Trae Young

*Kevin Durant, sakatlığı sebebiyle All-Star maçında forma giyemeyecek.

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LEBRON JAMES'İN HARDEN BLÖFÜ İŞE YARADI

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All-Star'da konferans sisteminden kaptanlık sistemine geçildiğinden bu yana kaptan seçilen ve kurduğu takımlar kaybetmeyen LeBron James, bu draft seçiminde de Kevin Durant'e çok konuşulan bir oyun yaptı.

LeBron James, draft yayınından kısa süre önce resmileşen dev takası düşünerek, yedek oyuncuların seçiminde James Harden'ı sona bıraktı.

James Harden, büyük umutlarla gittiği Brooklyn Nets'ten takasını istemiş ve takas döneminin son gününde Philadelphia 76ers'e gitmişti. Kevin Durant, eski takım arkadaşına kızdın olacak ki LeBron'un oyununun farkında olmasına rağmen Harden'ı kadrosuna almadı.

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LEBRON KAHKAHAYA BOĞULDU

Yedek oyuncu havuzunda son ikiye Rudy Gobert ile James Harden kalmışken KeVin Durant, ciddiyetini koruyup Rudy Gobert'i takımına aldığı sırada LeBron James, elindeki kadro kartını yüzüne kapatıp kahkahaya boğuldu. Harden'ı sona bırakan LeBron, istediği isimleri alarak son sıradan da James Harden'ı kadrosuna kattı.

NBA All-Star kadro seçiminde LeBron Jamesten Kevin Durante büyük oyun Kahkahaya boğuldu...

CHARLES BARKLEY: NE YAPTIĞINI BİLİYORUM LEBRON

Draftı yorumlayan NBA efsanesi Charles Barkley, yedek oyuncu seçimi ilerledikçe James Harden'ın iki taraftan da seçilmemesi üzerine LeBron James'e 'Ne yaptığını biliyorum LeBron' dedi. LeBron James, bunun üzerine de kahkahalarını sürdürdü.

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İşte All-Star takımlarının son hali

Team LeBron: LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Nikola Jokic

Team LeBron yedekler: Luka Doncic, Darius Garland, Chris Paul, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Fred Vanvleet, James Harden

Team Durant: Joel Embiid, Ja Morant, Jayson Tatum, Andrew Wiggins, Trae Young

Team Durant yedekler: Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Zach Lavine, Dejounte Murray, Khris Middleton, Lamelo Ball, Rudy Gobert

NBA All-Star kadro seçiminde LeBron Jamesten Kevin Durante büyük oyun Kahkahaya boğuldu...

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#NBA All-Star#Lebron James#Kevin Durant

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