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Doncic'ten tarihe geçen performans! Kariyer rekoru ve Nowitzki...

#NBA#Luka Doncic#Alperen Şengün
Doncicten tarihe geçen performans Kariyer rekoru ve Nowitzki...

NBA'e gece oynanan 7 maçla devam edildi. Luka Doncic'in 51 sayı attığı maçta Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 112-105 yendi. Alperen Şengün'ün sayı bulamadığı maçta Houston Rockets, Toronto Raptors'a mağlup olurken Ömer Faruk Yurtseven'in 6 dakika oynadığı mücadelede Miami Heat, New Orleans Pelicans'ı devirdi.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 7 maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 21 dakika sahada kalıp sayı üretemediği maçta Houston Rockets, Toronto Raptors'a 139-120 mağlup oldu. Alperen 4 ribaunt ve 4 asist üretti. Maçın en skorer oyuncusu 42 sayıyla Raptors'dan Gary Trent Jr. oldu.

Bir diğer milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in 6 dakika sahada kaldığı mücadelede Miami Heat, New Orleans Pelicans'ı 112-97 yendi. Ömer Faruk 3 sayı ve 2 asistle oynadı. Heat'te 29'ar sayı bulan Jimmy Butler ve Bam Adebayo maçın yıldızları oldu.

Luka Doncic'ten tarihe geçen performans

Dallas Mavericks'in Los Angeles Clippers'ı 112-105 yendiği maça Luka Doncic damga vurdu. 7 üçlük isabetiyla 51 sayı bulan ve 6 asist, 9 ribaunt ile takımına katkı yapan Luka Doncic, kariyer rekorunu kırdı.

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Doncic, Dallas Mavericks tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu. Doncic, Dirk Nowitzki'nin 53 ve 51 sayılık iki performansının yanına adını yazdırmayı da başardı.

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