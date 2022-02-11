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NBA'de tarihe geçen takas gecesi! 44 milyon dolarlık kontrat...

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NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat...

NBA 'de 2021-22 sezonunda takas döneminin son bölümü epey hareketli geçti. Birçok oyuncu takas anlaşmalarıyla takım değiştirdi. Gecenin hayal kırıklığı ise Los Angeles Lakers'ın hareketsizliği oldu. İşte NBA'de dev takas gününden gelişmeler...

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NBA'de tarihin en hareketli takas günlerinden biri yaşandı. Birçok yıldız oyuncu takım değiştirdi. Milli oyuncularımızı da yakından ilgilendiren değişiklikler yaşandı.

Gecenin en çok konuşulan değişikliği ise Brooklyn Nets ile Philadelphia 76ers arasında yaşandı. İşte detaylar...

JAMES HARDEN, FURKAN KORKMAZ'IN TAKIM ARKADAŞI OLDU 

Uzun süredir geleceği belirsiz olan Brooklyn Nets'in All-Star guardı James Harden'ın yeni rotası Philadelphia 76ers oldu.

NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat...

Brooklyn'den ayrılacağı uzun süredir konuşulan ancak son günlerde takımda kalacağına yönelik sinyaller veren tecrübeli basketbolcu, takımdan ayrılarak Philadelphia'nın yolunu tuttu. Yapılan takas anlaşmasında Brooklyn Nets; James Harden ve Paul Millsap'i 76ers'a gönderdi. Philadelphia ise takas karşılığında, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond ve draft haklarını Brooklyn'e gönderdi.

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Sezon başından bu yana takımdan ayrılmak isteyen ve kadro dışında olan Ben Simmons da Brooklyn'de Kevin Durant'le birlikte oynayacak.

NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat...

PACERS SABONIS'İ KINGS'E GÖNDERDİ 

Indiana, Domantas Sabonis'i 6 oyunculu takasla Sacramento'ya gönderdi

Indiana Pacers, merkezinde Domantas Sabonis - Tyrese Haliburton değişimini bulunduran bir takası Sacramento Kings ile gerçekleştirdi. Bu pakete göre Pacers; Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday ve 2027 ikinci tur draft hakkını Sacramento Kings'e verirken Tyrese Haliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'ı kadrosuna kattı.

NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat...

CJ MCCOLLUM TAKASI

New Orleans Pelicans ve Portland Trail Blazers arasında ise yıldız oyuncu CJ McCollum'un yer aldığı toplam 7 oyunculuk bir takas gerçekleşti.

Bu takasa göre New Orleans Pelicans; CJ McCollum, Larry Nance Jr. ve Tony Snell'i kadrosuna katarken Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker ve Didi Louzada'yı Portland Trail Blazers'a gönderdi.

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Portland, CJ McCollum takasında New Orleans'tan kadrosuna kattığı Nickeil Alexander-Walker ve Tomas Satoransky'yi farklı takımlara yolladı.

Üçlü takasın sonucunda Utah, Portland'dan Nickeil Alexander-Walker ve San Antonio'dan Juancho Hernangomez'i kadrosuna kattı. San Antonio Spurs, Portland'dan Tomas Satoransky'yi alırken bir de ikinci tur draft hakkı kaptı. Portland ise Utah'tan sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan Joe Ingles ve Elijah Hughes'u alırken bir de ikinci tur draft hakkının sahibi oldu.

NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat...

CEDİ OSMAN'IN TAKIMINA GUARD TAKVİYESİ

NBA 'de millî oyuncularımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, guard rotasyonundaki problemi Caris LeVert ile çözdü. Cleveland Cavaliers, Caris Levert'ü kadrosuna katarken Indiana'ya bu sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan Ricky Rubio ile lottery korumalı 2022 ilk tur draft hakkı, Houston'dan gelen 2022 ikinci tur draft hakkı ve Utah'tan gelen 2027 ikinci tur draft hakkını yolladı.

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NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat...

44 MİLYON DOLARLIK KONTRAT ELDE PATLADI

NBA'de gecenin en çok konuşulan konusu ise Los Angeles Lakers'ın hareketsizliği oldu. Lakers'ın son takas gününde herhangi bir işlem yapamaması dikkat çekerken takımın buy-out piyasasına odaklanacağı yazıldı.

2020 şampiyonu Los Angeles Lakers için işler iki sezondur pek iyi gitmiyor. Lakers koçu Frank Vogel, Portland Trail Blazers'a karşı alınan mağlubiyetin ardından takımda değişiklik sinyali verirken gerekmesi durumunda ayrıllıkların da yaşanabileceğini ima etmişti.  Öyle ki The Athletic‘in iddiasına göre Lakers’lı oyuncular, artık LeBron James ve Anthony Davis’in yanındaki üçüncü parça Russell Westbrook olduğu sürece üst düzeyde kazanabileceklerine inanmıyorlardı.

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Durumu en çok merak edilen isim 44 milyon dolarla NBA'in en yüksek maaşlı oyuncularından biri konumunda bulunan Russell Westbrook'tu. Ancak şehirde istenmeyen adam ilan edilen Westbrook takımda kaldı

'LEBRON'UN KARAR VERMESİ GEREKİYORDU'

Bleacher Report’tan Eric Pincus’un haberine göre Russell Westbrook’un takaslanması için LeBron James’in bir karar vermesi gerekiyordu. Pincus, LeBron James'in Rockets kadrosunda bulunan John Wall’ın takıma daha iyi uyacağını düşünürse Lakers'ın Houston Rockets‘ın kapısını çalabileceğini ifade etse de Los Angeles ekibinden böyle bir hamle gelmedi. Lakers gecenin en sakin takımı oldu.

Beşiktaş Icrypex Takım Kaptanı Mehmet Yağmur, sezon başı Spor Arena'ya konuk oldu. Tecrübeli oyuncu, Alperen Şengün'ün Houston Rockets tarafından NBA draftında 16. sıradan seçildiği unutulmaz gecede yaşananları, Alperen'in Beşiktaş'taki halefinin kim olacağını, Şehmus Hazer'in geleceğini ve kendisiyle ilgili tüm merak edilenleri samimiyetle anlattı.

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