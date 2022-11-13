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Napoli - Udinese maçına Eljif Elmas damgası! Kim Min-Jae'den büyük hata

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#Kim Min-Jae#Eljif Elmas#Napoli
Napoli - Udinese maçına Eljif Elmas damgası Kim Min-Jaeden büyük hata
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 11:52

İtalya Serie A'da dün akşam oynanan Napoli - Udinese maçına Eljif Elmas'ın golü ve Kim Min-Jae'nin gole sebebiyet veren hatası damga vurdu. 5 gollü maçın ardından Kim Min-Jae, hatası sebebiyle özür diledi.

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İtalya Serie A 14. hafta maçında lider Napoli, Udinese'yi konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı Napoli 3-2 kazandı.

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ELJIF ELMAS'TAN 1 GOL, 1 ASİST

Napoli 15. dakikada Osimhen'in golüyle ne geçti. Bu golde asisti, Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas yaptı. 31'de Zielinski ile skoru 2-0 yapan Napoli devreyi bu skorla önde kapattı. 58. dakikada sahneye çıkan Eljif Elmas müthi bir golle farkı 3'e çıkardı.

Napoli formasıyla bu sezon tüm maçlarda süre alan Eljif Elmas'ın 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.

Öte yandan Udinese'de sahaya ilk 11'de çıkan Tolgay Arslan, 56. dakikada yerini Samardzic'e bıraktı.

Serie A'da art arda 11. galibiyetini alan Napoli, Dünya Kupası arasına lider olarak girdi.

Napoli - Udinese maçına Eljif Elmas damgası Kim Min-Jaeden büyük hata

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KIM MIN-JAE'DEN BÜYÜK HATA! ÖZÜR DİLEDİ

Udinese 79. dakikada Nestrovski ile farkı 2'ye indirdi. 82. dakikada ise Napoli'nin bu sezonki en flaş oyuncularından olan Kim Min-Jae büyük bir hataya imza attı ve bu hata golle sonuçlandı. Samardzic'e çalım atmak isterken topu kaptıran Güney Koreli futbolcu, takımının son dakikaları endişe içinde geçirmesine sebep oldu. Ancak Napoli son bölümde kalesini gole kapattı ve mücadeleyi 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Güney Koreli futbolcu maçın ardından instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı ve taraftarlardan özür diledi.

"Takım arkadaşlarımdan ve taraftarlara en derin özürlerimi ifade etmek istiyorum. Taraftarlarımız sayesinde kazanmayı başardık. Hatalar beni daha da güçlendirecek. Bir dahaki sefere takıma daha iyi yardım edeceğim."

Kim Min-Jae'nin bu açıklamasının ardından Napoli taraftarları gönderdikleri mesajlarla başarılı savunmacıya destek oldu.

Napoli - Udinese maçına Eljif Elmas damgası Kim Min-Jaeden büyük hata

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#Kim Min-Jae#Eljif Elmas#Napoli

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