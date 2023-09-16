Muslera'nın maç formasını bile çalıp satmışlar!

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Galatasaray Kulübü’ndeki forma hırsızlığı, sponsor firmanın 2020-2021 yıllarında A takım ve teknik heyet için gönderdiği malzemeler normalden erken tükenince ortaya çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nin deposunda yapılan sayımda 2 bin 443 adet ürünün kayıp olduğu tespit edildi. Daha sonra yapılan araştırmada, kayıp ürünleri tesislerden çıkardıkları ve internetten sattıkları iddia edilen idari işler sorumlusu Ahmet Kör, akademinin malzeme sorumlusu Gürsel Polat, çamaşırhane sorumlusu Turgut Uygun, takımın masörü Sedat Peker ve Antalya’daki evinde bu ürünlerde 44 adet ele geçirilen Buğra Fatih Ünsal’a hırsızlık suçlamasıyla 17.5’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Formaların internette satıldığını görünce kulüp yönetimine bildirdim

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, formaların internetten satıldığını yönetime şikâyet eden taraftar Murat Karabaş tanık olarak ifade verdi. Olayı kendisinin ortaya çıkardığını anlatan Karabaş, “Ben, Galatasaray sevdalısı bir insanım. Formaların internet üzerinden satıldığını görünce yönetime şikâyet ettim. Bunu kanıtlamak için de orijinal formadan satın alıp gösterdim. Hatta satan sanık Buğra’yla iletişime geçtim. Formaları nasıl temin ettiklerini sordum. Bana ‘Bizim Galatasaray ile gönül bağımız var. Hediye edilen formalara ulaşıp satıyoruz’ dedi. Kendisi koleksiyonermiş. Bu ürünler hâlâ internette satılıyor. Muslera’nın maç esnasında giydiği forma dahi satılıyor” şeklinde konuştu.

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Futbolcular herkese forma, terlik ve kramponlarını hediye edebiliyordu

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 2018-2022 yılları arasında müdür yardımcısı olarak görev yapan Ender Hayri Uysal, tanık olarak verdiği ifadesinde, “Oyuncular herkese formasından terliğine, kramponuna kadar hediye edebiliyorlardı. Diyelim bir futbolcu o gün antrenmanda gol atamadı o ayakkabıyı hemen birine hediye ederdi. Uçakta giderken pilot ya da hostes istiyorsa futbolcular hemen malzemecilere işaret eder onlara forma hediye edilirdi. Sezon geçtikten sonra kalan önceki sezon ürünleri Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarına dağıtılıyordu” diye konuştu.

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Bir sonraki celsede eski yönetici Vahap Tanrıverdi dinlenecek

Duruşmada söz verilen sanık Buğra Fatih Ünsal, “Ben adliye personeliyim, bilirkişiyim. Ben güvenilir bir personelken şimdi hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben neden gönülden bağlı olduğum takımın ürünlerini çalayım! Öyle olsa ürünleri evimde saklar mıyım. Ben hırsız değilim” dedi. Diğer sanık Ahmet Kör ise hiçbir zaman hiçbir şey çalmadığını belirterek mahkemeden beraatını talep etti. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi, Galatasaray Kulübü’nün mağazacılıktan sorumlu eski yöneticisi Vahap Tanrıverdi’nin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.