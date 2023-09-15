Son Dakika: Galatasaray'da son gün ayrılığı yakın! Başakşehir ile anlaşma tamam

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Transfer sezonunun son gününde Galatasaray'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY'DA AYRILIK ÇOK

Sarı-kırmızılılarda Sam Adekugbe, Milot Rashica, Juan Mata, Taylan Antalyalı, Yusuf Demir, Cicaldau, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan, Bafetimbi Gomis, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Okan Kocuk, Mathias Ross, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Morutan, Midtsjö, Zaniolo ve Mostafa Mohamed gibi isimler ayrıldı.

Bazı oyuncular bonservisleriyle transfer olurken bazıları ise kiralık olarak farklı takımların yolunu tuttu. Ayrıca bunlara ek olarak genç oyunculardan da ayrılanlar oldu.

SON GÜN AYRILIĞI

Galatasaray'da ayrılık konusunda son günde de bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yeni göreve başladığı RAMS Başakşehir, transfer evraklarının yetişmesi halinde Galatasaray'dan Leo Dubois'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

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OKAN BURUK'UN PLANLARINDA YOK

Buruk'un kadroda düşünmediği Fransız sağ bek'in, Başakşehir'de kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ AMA...

Galatasaray, geçen sezon başında Dubois'yi büyük umutlarla transfer etmiş hatta kadroya katılan ilk isimlerden biri olmuştu. Ancak Sacha Boey'in beklenmeyen çıkışı sonrası Fransız oyuncu 25 maçta forma giyebildi ve bunların çoğunda sol bekte görev alabildi.