Galatasaray formasıyla paylaşımlar yapmıştı, Başakşehir'e geliyor!

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Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran ve takımın başına Çağdaş Atan'ı getiren Başakşehir, transfer döneminin son gününde yıldız bir forveti kadrosuna katıyor.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis, Başakşehir ile anlaştı. Nijertyalı forvet gün içerisinde İstanbul'a gelecek ve sözleşme imzalayacak.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da transferi doğruladı.

GALATASARAY FORMASIYLA PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki Dennis, Club Brugge'de kendisini göstermiş ve önce 4 milyon euro karşılığına Watford'a, oradan da geçen yaz 14.8 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer olmuştu.

Emmanuel Dennis, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray formasıyla paylaşımlar yapmıştı.

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