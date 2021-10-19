Muslera’nın kurtarışlarında özel jetin de payı çok büyük

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Uruguay Milli Takımı ile cuma sabaha karşı Brezilya karşısında sahaya çıkan Fernando Muslera 10 bin 145 kilometre uzaklıktan gelip Konyaspor’a geçit vermedi.

Muslera’nın kurtarışlarında Brezilya- İspanya arasında kiralanan özel jetin de payı büyük oldu.

Tecrübeli eldiven Brezilya’daki milli maçın ardından takım arkadaşları Atletico Madrid’li Luis Suarez ve Real Madrid’li Valvarde ile birlikte İspanya’ya uçtu.

AKTARMADA PAZAR GELECEKTİ

Oyuncuların hafta sonundaki maçlara yetişmesi, zinde olması adına kulüpleri özel jet kiralanmasını onayladı.

Aksi takdirde Uruguaylı kaleci, Brezilya’da aktarma yapıp pazar sabaha karşı İstanbul’da olacaktı.

Maç sonrası hemen özel jetle İspanya’ya geçen Muslera bu sayede İstanbul’a inip hem dinlendi, hem de takım ile son taktik idmanda yer aldı.

Ve Muslera’nın 4 kritik kurtarışa imza attığı maçta G.Saray ligde tam 7 maç sonra bir 90 dakikayı gol yemeden kapattı.

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