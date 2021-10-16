Galatasaray'da Fernando Muslera, özel uçakla İstanbul'a geldi!

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri sebebiyle Uruguay'da yer alan ve Konyaspor maçına yetişmeme tehlikesi yaşayan Fernando Muslera'da sorun çözüldü.
Özel uçakla İstanbul’a getirilen Muslera, sarı kırmızılı takımın Konyaspor maçı öncesinde yaptığı son taktik antrenmana katıldı.
Tecrübeli file bekçisi, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Konyaspor maçında forma giyebilecek.
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