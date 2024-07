Mourinho'dan taraftarı sevindirecek yanıt! Yeni transferin oynayabileceğini açıkladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu'ndaki Lugano maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Her sezon, yeni bir sezondur. Kariyerimde hiç geçmişe bakmadım. Yarınki maç, benim sanki Avrupa'daki ilk maçım gibi heyecanlıyım. Her maç, yeni bir başlangıçtır. Hep böyle bakarım. Çünkü motivasyon, her gün yenilenebilir bir şeydir."

"TAKIM VE EKİBİM ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

"Çözüm çalışmak, başka yapılabilecek bir şey yok. Video analizler ve klipler yapıp oyunculara gösteriyoruz. Şu ana kadar toplam 35 idman yaptık ama bu sayı Dzeko, Becao, Levent gibi isimler için geçerli. Mesela Çağlar 15, İsmail 5, Bright 12 idmana mı katıldı? Bütün takım olarak iyi hazırlanıyoruz ama ilk resmi maçını temmuz ayının ortasında oynayacak bir takım için şartlar zor. Takım ve ekibim çok iyi çalışıyor."

EN NESYRİ VE SAİNT MAXİMİN SÖZLERİ

"Saint Maximin, sakat olduğu için oynayamamıştı. Antrenmanda darbe almıştı ve hala en iyi durumunda değil. Tatilden aramıza katıldı ve sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. En Nesyri de aynı şekilde tatilden geldi. Bu ay içinde zorluk buydu, takıma geç katılanlar, sonradan transfer olanlar vardı. Saint Maximin, 90 dakika olmasa da oynayabilecek durumda."

"TRANSFERLERDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

"Transferlerden dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir iş çıkardılar. Bazıları gecikti diye söylenebilirdim ama bu işin doğası bu. Yeni bir oyuncu katılırsa aramıza iyi ama katılmazsa da memnunum. Benim üzüldüğüm konu, göndermek zorunda kaldığım oyuncularım. Çünkü gerçekten herkesi çok seviyorum. İşin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmam imkansız. Ben daha dar, herkesin motive olduğu, herkesin birinci ve ikinci opsiyon olduğunu bildiği bir kadro istiyorum."

"Kariyerimde 6 eleme maçı mı oynamışım? Bunu bilmiyordum. Ben hep grup aşamalarında olduğumu hatırlıyorum."

TRANSFERLERİN DURUMU HAKKINDA

"Maximin geldi, saf bir sol kanat oyuncusu. Aynı şekilde Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu transferler ile İrfan ve Tadic gibi oyuncuları merkeze yakınlaştırmak istedik. Onlar merkeze yakınlaştığında Bright ve Mert gibi oyuncularımız öne çıkabilsinler istedik. Bir yandan da sınırlamalarımız var, elimizdeki oyuncular ile oynuyoruz. Kent ile oynadık çünkü kendisi fit ve güçlü bir durumda."

TARAFTAR MESAJ

"Fenerbahçe'de taraftarlarımızın Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer yarattığını duymuştum. Bu doğru mu değil mi diye yarın görmek istiyorum."