Lugano Hocası Mattia Croci-Torti: Fenerbahçe’yi baskı altına almak istiyoruz

Haberin Devamı

Lugano, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin çok basklılı bir oyun sergileyeceğini söyleyen Mattia Croci-Torti, "Fenerbahçe’nin Avrupa Şampiyonası’ndan dönen oyuncuları yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladı. Fiziksel açıdan da bu maçta daha hazır olacaklar. Yarınki maçta Fenerbahçe’nin ilk dakikadan itibaren çok baskılı bir oyun sergilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"90 DAKİKA BOYUNCA KARAKTER GÖSTERECEĞİZ"

Gol yemeyerek Fenerbahçe’yi baskı altına almak istediklerini belirten Croci-Torti, "Takımın karakteri değişti. Geçen senelere göre geliştik, daha iyi ve güçlü olduk. Cumartesi günü de Basel’e karşı ligde ikinci galibiyetimizi aldık. Bu galibiyet de bize güven veriyor. Korkmadan oynayacağız. Kendi yapabileceğimiz şeyleri yapmaya çalışacağız. Gol yemeyerek Fenerbahçe’yi baskı altına almak istiyoruz. Yarın elimizden geleni yapacağız. 90 dakika boyunca karakter göstereceğiz ve mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Mattia Croci-Torti sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Yarınki maçta atmosfer ve seyirci çok ateşli olacak. Stat da dolu olacak. Bu statta maç kazanmak kolay değil, bunu biliyorum. Maça iyi hazırlandık. Fenerbahçe’yi elemek istiyoruz. Ancak bunu başarmak için şans başta olmak üzere her şeyin bizim tarafımızda olması gerekiyor."

AMIR SAIPI: İSTANBUL’A TATİL İÇİN GELMEDİK

Maçı en iyi şekilde sonuçlandırmak istediklerini aktaran Lugano kalecisi Amir Saipi ise, "Takım olarak maça hazırız. Öncelikli olarak gol yememeye çalışacağız. Her an gol atabilecek bir takımız. İstanbul’a tatil için gelmedik. Bu maçı en iyi şekilde sonuçlandırmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.