Mourinho'dan Lugano maçı öncesi taraftara mesaj! Dikkat çeken tişört...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda 4-3 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca, Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, UEFA listesinde yer almadığı için takımdan ayrı bireysel çalıştı. Sarı-lacivertliler, Lugano ile yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

MOURINHO'NIN TİŞÖRTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmana 12 numaralı tişörtle çıkarak Lugano maçı öncesi taraftara mesaj verdi.

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Öte yandan, Mourinho'nun antrenmandaki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.