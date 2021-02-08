Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi film gibi

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray Kadıköy’de F.Bahçe’yi 1-0 mağlup ederken maça damgasını vuran isim 90 dakikanın tek golü kaydeden Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı’nın transfer öyküsünde ise ilginç bir detay ortaya çıktı. Sezon başında Fenerbahçe, ocak ayındaki Galatasaray kadar ısrarcı davransa, Mohamed’in bugün sarı lacivertli formayı giyeceği öğrenildi. Buna göre F.Bahçe 2.5 milyon Euro teklif etti ancak Zamalek 4 milyon isteyince görüşmeler sona erdi.

Başta 'Kiralama olmaz' dediler

Mohamed için G.Saray ise tam 1.5 ay uğraştı. Neler yaşanmadı ki transfer sürecinde… Futbolcunun transferi için birçok oyuncu temsilcisi devreye girdi. Bu durum görüşmeleri olumsuz etkiledi. Zamalek ‘Kiralama formülüne yanaşmayız’ diyerek yarısı peşin 6 milyon dolar talep etti. Bu kez 1.5 yıl kiralama ve satın alma opsiyonu ile 6 milyon dolarlık teklif yapıldı. Tam transfer olumlu seyrederken Zamalek kongreye gitti. Mısır kulübünde göreve yeni bir yönetim geldi, görüşmeler tekrar başladı.

Diagne'nin 4'te 1 kadar kazanıyor

G.Saray pes etmedi ve kiralama artı satın alma opsiyonu formülüne Zamalek’i ikna etti. Bu kez de Mısırlılar 2 milyon dolarlık tutarı Galatasaray’dan peşin istedi. Tüm şartlarını zorlayan sarı kırmızılı kulüp Diagne İngiltere’ye kiralanınca Zamalek’e istediği bedeli ödeyebildi. Üstelik derbinin kahramanının maaşı, West Bromwich’e giden Diagne’nin sadece dörtte biri... Senegalli, Aslan’dan yıllık 2 milyon 350 bin Euro alıyordu. Mohamed’e ise bu yarım sezon için 400 bin dolar, gelecek sezon için ise 725 bin dolar ödenecek.