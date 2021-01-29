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GeriFutbol Mostafa Mohamed sonrası Saint Etienne'den Cyle Larin atağı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Mostafa Mohamed sonrası Saint Etienne'den Cyle Larin atağı!

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Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Fransız kulübü Saint Etienne'in yeni hedefinin Beşiktaş'ın bu sezon harika bir performans sergileyen forveti Cyle Larin olduğu iddia edildi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Saint Etienne, Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin'e yöneldi.

Fransa Ligue 1'de bu sezon en az gol atan takımlardan olan ve küme düşmeme mücadelesi veren Yeşiller'in mutlaka devre arasında bir forvet transferi yapmak istediği kaydedildi.

Mostafa Mohamed sonrası Saint Etienneden Cyle Larin atağı

Haberde Beşiktaş'ın Larin'i satmaya ya da kiralamaya sıcak bakmadığı ancak Cenk Tosun'a kadroda yer açmak için Larin'i gönderme ihtimali de olabileceği yazıldı.

Cyle Larin'in özellikle bu sezon gösterdiği performansla kalitesini kanıtladığı belirtilirken, Premier Lig'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a gelmesi durumunda Yeşiller'in de Larin'le imza attırabileceği belirtildi. (Fanatik)

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