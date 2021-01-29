Fenerbahçe'de Moussa Marega operasyonu! 5 milyon...

Yaz döneminde transfer şampiyonu olan Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminde de bu ünvanı kimseye kaptırmaya niyeti yok.

Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mali'li forvet oyuncusu Moussa Marega ile haziran ayı için görüşen Sarı-Lacivertli kurmaylar Osayi transferinde olduğu gibi operasyonu erkene almak istedi.

Porto kulübü ile masaya oturan Fenerbahçe hiç de beklemediği bir fiyatla karşı karşıya geldi. Portekiz kulübü, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Marega için 5 milyon Euro bonservis talep etti. Fenerbahçeli yöneticiler bu isteği kabul etmedi.

Ancak gelen son bilgilere göre taraflar görüşmeleri kesmedi ve makul bir rakama gelinmesi durumunda Marega'nın imzasının erkene alınabilecek.

Fakat Porto'nun açılışı yüksekten yapması transferin haziran ayına sarkma ihtimalini güçlendiriyor. 29 yaşında ve 1,83 boyunda olan Moussa Marega'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarında.

BAŞKAN KONUŞTU

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Moussa Marega için Porto kulübünden açıklama geldi. Porto Başkanı Pinto da Costa, "Marega'nın menajerinin transfer sürecine dair bazı fikirleri var ancak hem Marega hem de biz, sözleşmenin yenilenmesine sıcak bakıyoruz" dedi. (Takvim)