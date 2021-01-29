Mostafa Mohamed Galatasaray'da, Mbaye Diagne Ada'ya!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Mostafa Mohamed Galatasaray’a imzayı attığı an Mbaye Diagne de İngiltere’ye uçacak! Onyekuru ile Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katan Aslan’da dün hareketli saatler yaşandı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve kulüp profesyonelleri yoğun bir mesai harcarken, santrforda kan değişimi büyük ölçüde sağlandı. Mbaye Diagne için Galatasaray, Premier Lig’den West Bromwich Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı

Hürriyet'in geçtiğimiz hafta duyurduğu gibi Diagne’nin sezon sonuna kadar kiralanması adına Galatasaray, İngiliz kulübü ile 800 bin Euro’ya el sıkıştı. Diagne dün sabah önce PCR testine ardından sağlık kontrolüne girdi, tüm işlemler tamamlandı. Ve Senegalli, bugünkü Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı. Diagne artık İngiltere’ye uçmak için G.Saray’ın yeni golcüsü Mohamed’in resmi imzayı atmasını beklemeye başladı.

1.5 yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu

G.Saray , 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon ve 2022 Mayıs ayı için ise 4 milyon dolar satın alma opsiyonu ödeyecek. Zamalek kiralama bedelinin yarısını peşin istedi. Cimbom, bu tutarı gönderdiği anda imzalar atılacak ve 23 yaşındaki Mohamed pazar günü İstanbul’a gelecek. Diagne ise West Bromwich için yola çıkacak. Bu transfer olunca G.Saray, Youssouf Ndayishimiye için de Yeni Malatyaspor ile son kez görüşecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...