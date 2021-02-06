Mostafa Mohamed, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki golüyle tarihe geçti!
Mostafa Mohamed, Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atarak tarihe geçti.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mostafa Mohamed, attığı golle adını tarihe yazdırdı.
Mostafa Mohamed, Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı oyuncu oldu.
23 yaşındaki futbolcu ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray maçında ağları havalandıran 28. farklı ülke vatandaşı oldu.
İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, derbi maçta ilk 11'de görev aldı.
Mısır temsilcisi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı forma altında ilk 11'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.
Mustafa Muhammed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan bir gol kaydetti.
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