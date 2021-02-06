Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte 32 yıl sonra art arda iki lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başardı. Galatasaray'ın galibiyet golünü 54. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin, 75. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Galatasaray, Süper Lig'in yeni lideri oldu. Fenerbahçe ise aynı puanla ikinci sıraya düştü
32 YIL SONRA BAŞARDI
Sarı-kırmızılılar, 32 yıl sonra art arda iki lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3' Caner'in pasında Samatta sol kanatta topla buluştu. Muslera kalesini terk etti, Samatta ondan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde üstten dışarı gitti
11' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Altay'ın sağından auta gitti
13' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Kılınç'ın ortasında savunmada Szalai topu uzaklaştırdı.
19' Ani gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Osayi-Samuel rakibinden sıyrılamadı...
38' Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sosa'nın vuruşunda Muslera sağ köşeye uzanarak topu kornere çeldi
51' Savunmadan seken topu önünde bulan Belhanda, bekletmeden Linnes'e aktardı pasını. Onun topuk pasında arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun müsait durumdaki vuruşunda Altay gole izin vermedi
54' Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mostafa Mohamed yerden köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı
61' Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda Muslera sağına uzanarak topu kornere çeldi...
75' Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
75' Mesut Özil'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu. Ancak bu pozisyon Ozan'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
90+2' Mesut'un soldan kullandığı köşe vvuruşunda savunmadan seken topu arka direkte Sinan önünde buldu ama vuruşunda isabet yok...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa
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