Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin, 75. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Galatasaray, Süper Lig'in yeni lideri oldu. Fenerbahçe ise aynı puanla ikinci sıraya düştü

32 YIL SONRA BAŞARDI

Sarı-kırmızılılar, 32 yıl sonra art arda iki lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Caner'in pasında Samatta sol kanatta topla buluştu. Muslera kalesini terk etti, Samatta ondan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde üstten dışarı gitti

11' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Altay'ın sağından auta gitti

13' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Kılınç'ın ortasında savunmada Szalai topu uzaklaştırdı.



19' Ani gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Osayi-Samuel rakibinden sıyrılamadı...

38' Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sosa'nın vuruşunda Muslera sağ köşeye uzanarak topu kornere çeldi

51' Savunmadan seken topu önünde bulan Belhanda, bekletmeden Linnes'e aktardı pasını. Onun topuk pasında arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun müsait durumdaki vuruşunda Altay gole izin vermedi



54' Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mostafa Mohamed yerden köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı

61' Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda Muslera sağına uzanarak topu kornere çeldi...

75' Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

75' Mesut Özil'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu. Ancak bu pozisyon Ozan'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



90+2' Mesut'un soldan kullandığı köşe vvuruşunda savunmadan seken topu arka direkte Sinan önünde buldu ama vuruşunda isabet yok...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa