Monster Reloaded’da mücadele bitmiyor!

İki gün boyunca sürecek finallerin, alt ve üst ağaçları bo3 (2 harita kazananın kazandığı format), Büyük Final’i ise bo5 (3 harita kazananın kazandığı format) formatında oynandı. 50.000TL ve Monster ürünlerinden oluşan ödül havuzunda, Yeditepe Golden Phoenix takımı 30.000TL ve Monster'dan Headset, Bukra, Gaming Mouse, Mouse Pad, Most Wanted takımı 15.000TL ve Nişantaşı Üniversitesi 5.000TL kazanırken, finallerin MVP (en değerli oyuncu)’si olan Yeditepe Golden Phoenix oyuncusu Mert ‘’Froz’’ Colak’a ise Monster Abra A5 verilecek. Turnuva sunumunda ve yorumunda Hetze, Ubeka ve Regarnur yer alırken final heyecanı twitch.tv/ubeka_ kanalından canlı olarak izleyicisi ile buluştu.

Monster Reloaded’da, geçtiğimiz haftalarda Eylül ayında başlayan Monster Reloaded CS:GO Güz Dönemi’nin ön elemelerini bitirmiş, elemelerden çıkan takımları da iki playoff grubunda Güz Dönemi Finali ve Unleash The Monster ligine katılmak için mücadele ederken görmüştük. Playoff grupları sonucunda, A Grubundan çıkan Millennium Agency Esport ve Brosskiez, B Grubundan çıkan Orgless5 ve RealWinnerCompany takımları, Güz Dönemi Finali’nde bir araya geldi. Bu aşamada takımlar Unleash The Monster ligini garantilemiş olsalar da, daha yüksek ödül havuzu için mücadele ettiler.

2-3 Ekim tarihlerinde Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "root" Alagül’ün sunumlarıyla twitch.tv/monsternotebook adresinden canlı yayınlanan ve 4000 kişinin canlı izlediği Güz Dönemi Finalinde, 120.000 TL’lik ödül havuzunun içerisinde Güz finalinde yer alan 10.000’TL lik ödül havuzundan aslan payını alan ekip, Orgless5’ı bo5 (3 harita kazananın kazandığı format) formatında finalde 3-0 yenen RealWinnerCompany oldu. RealWinnerCompany’i, Orgless5 takip ederken, üçüncülüğü ve dördüncülüğü ise sırasıyla Brosskiez ve Millennium Agency Esport takımları aldı. Güz finali sona erdikten hemen sonra başlayan 7 hafta boyunca kıyasıya gerçekleşecek olan mücadelenin takımları böylelikle belirlenmiş oldu. FastPay Wildcats, Şahangiller Esports, Thunderbolts Gaming, RealWinnerCompnay, Sivasspor Espor, Brosskiez, Millennium Agency Esports ve EXILE Esports’un yer aldığı Unleash The Monster Ligi 23 Ekim tarihinde Şahangiller Esports’un Brosskiez ile karşılaşmasıyla başladı. 21 Kasımda son bulacak olan lig aşaması Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "root" Alagül’ün sunumlarıyla twitch.tv/monsternotebook adresinden canlı yayınlanacak.

CS:GO kısmı bu kadar hareketli iken, geçtiğimiz günlerde Intel Monsters Reloaded Fortnite Turnuvası Güz Dönemi Finali’nin canlı yayınları gerçekleşti. Toplamda 60.000TL’lik ödül havuzu ile karşımıza çıkan Güz Dönemi Finali’ne, her hafta yapılan ön elemelerde, her elemeden 15 oyuncu, katılmaya hak kazanmıştı. Bu elemelerde, ödüle giren ilk 8e, sırasıyla 3000, 2500, 1500, 1000 ve 500er TL ödül verildi. Oyuncular, büyük finalde ise birincinin 5.000TL ve PUSAT VIRTUAL 7.1 HEADSET, ikincinin 2.500TL ve PUSAT V5 GAMING MOUSE, üçüncünün 1.500TL ve BUKRA V1 HOPARLÖR, dördüncünün 1.000TL nakit ödülle beraber PUSAT RGB GAMING MOUSEPAD V2 WIRELESS CHARGING alacağı ödül havuzu için mücadele ettiler. Finalini twitch.tv/monsternotebook kanalından Zeynep "Rapunzepp" Aktay ve Berke "Thaldrin" Demir’in sunduğu, toplamda 3 maçta, hem sıralamaya hem öldürmeye puan verilen bir sistemde mücadele eden 75 oyuncudan, toplam puanlamada 55 puanla şampiyon olan HUSKEY.PUMP 59 birincilik ödülünü alırken, onu 51 puanla AHMED0, 41 puanla COSM0 ve 34 puanla R0UPPE izledi.

Aşağıdaki linkten kayıt ol. 2 kişilik takımını kur ve Steam hesabını eşleştir. 28 Kasım’a kadar her akşam düzenlenen klasman gruplarına katıl.

Her grupta 4 farklı takımla aim haritalarında kapış. Seviyeni yükseltmek için istediğin kadar grupta oyna. Play-off ve finalde kendi seviyende oyuncularla rekabet et.

GÜMÜŞ GRUP

1. Takım

3.500 ₺

2. Takım

1.500 ₺

---

ALTIN GRUP

1. Takım

5.500 ₺

2. Takım

2.500 ₺

---

PLATİN GRUP

1. Takım

12.000 ₺

2. Takım

5.000 ₺

TOPLAM: 30.000 TL'lik ödül havuzu

Kayıtlar: https://monstersreloaded.com/ (İlandır)