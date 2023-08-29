Molde'yi korku sarmıştı, Mauro Icardi haklı çıkardı!.. Galatasaray tarihine geçen gol...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi konuk ederken öne çıkan isim yine Arjantinli golcü Mauro Icardi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son olarak deplasmanda oynadıkları Molde maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Berkan Kutlu, Sergio Oliveira ve transfer olan Yunus Akgün'ün yerine kırmızı kart cezası biten Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete'ye görev verdi.

TETE VE KEREM DEMİRBAY İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tete ile Kerem Demirbay, Molde karşısında 11'de başladı. İki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev aldı. Kerem daha önce 3 maçta oynarken, Tete ise 1 müsabakada forma giydi. Galatasaray'ın Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, Molde ile oynanan rövanş maçının kadrosunda yer almadı.

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4 YIL SONRA İÇ SAHADA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ

Son olarak 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Galatasaray'da 4 yıl sonra iç saha maçında Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

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TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Galatasaray'ın iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Molde maçında da tribündeki yerini aldı. Hafta içi ve maç saatinin geç olmasına rağmen taraftarlar tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

ICARDI SÜPER BAŞLADI

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'deydi.

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

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6. MAÇTA 5. GOL

Molde karşısında sezonun 6. maçına çıkan Arjantinli yıldız, müsabakanın 5. dakikasında yer kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Mouro Icardi, kaleci ve topu ters köşelere göndererek bu sezonki 5. golünü kaydetti.

2009'DAN BU YANA EN ERKEN GOL

Molde filelerini havalandıran Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Eylül 2009'dan (4:34, Elano vs Panathinaikos) bu yana attığı en erken golü kaydetti.

MOLDE CEPHESİNİ KORKU SALMIŞTI

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Galatasaray maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Mauro Icardi ile ilgili olarak kaygılarını şu sözlerle dile getirmişti:

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"Zor gol yiyen bir takım olmak için çalışıyoruz. Umarım Icardi yarın gününde olmaz. Kendisine özel bir önlemimiz olmayacak. Planlarımızı uygulayabilirsek istediğimiz sonucu elde edebileceğiz."