Galatasaray'ın orta sahası Arsenal'den! Mikel Arteta'ya rahatsızlığını dile getirip transfere yeşil ışık yaktı

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdırmaya çok yakın olan Galatasaray, transferde son olarak defans ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor.

Avrupa ve Süper Lig'de başarı getirecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar; Angelino, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Bacambu, Tete, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi isimleri kadrosuna katarak önemli bir işe imza attı.

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ANA HEDEF SAVUNMA VE ORTA SAHA

Geçen sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini alarak hücum hattını güçlendiren Galatasaray, savunma ve orta saha bölgelerine birer oyuncu daha almak istiyor.

Bu doğrultudan çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın adı son olarak Tottenham forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anıldı.

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TEMASA GEÇİLDİ

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın uluslararası bir orta saha oyuncusu için çalışmalarına devam ederken Tanguy Ndombele'nin transferi için Tottenham ile temasa geçti.

Haberde, Galatasaray ve Tottenham'ın transfer için görüşme halinde olduğu ifade edilirken oyuncunun önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin hayli yüksek olduğu da aktarıldı.

62 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2019-20 sezonunun başında 62 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Tottenham'a transfer olan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Londra ekibinin forması ile çıktığı 91 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

ROTA İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

Sarı kırmızılı takımın adı, İspanyol savunmacı Sergio Ramos ve Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anılırken yeni bir isim daha gündeme geldi.

Fanatik haberine göre; Galatasaray, Arsenal forması giyen 30 yaşındaki orta saha Thomas Partey transferinde ısrarcı.

RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Arsenal'de sağ bek oynamaktan rahatsız olan Thomas Partey'in, Fulham maçının ikinci yarısında oyundan alındıktan sonra bu rahatsızlığını Arteta'ya ilettiği aktarıldı.

Haberde, Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey'in Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

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F.BAHÇE BONSERVİSİNİ YÜKSEK BULDU

6 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe de Thomas Partey için Arsenal'le görüşmüştü ancak oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçmişlerdi. Thomas Partey Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa bu nedenle Galatasaray'ı tercih edecek.