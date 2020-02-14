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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 11:56,Son Güncelleme:/

MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak

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MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 14 maç sonra geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet özlemine son veren başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçeyi ağırlayacak

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