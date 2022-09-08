Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe maçı sonrası şaşırtan tepki! Jorge Jesus'tan yanıt...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu maç sonunda açıklamalar yaptı.

BÖYLE OYNAMAMALI

Galibiyetten dolayı Fenerbahçe’yi kutlayan Lucescu, "İki tane oyuncum zaten maç içinde sakatlandı. Bir tanesi hastanede. Kalecimiz de sakatlandı. Bir forvet oyuncumuzu defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden zaten çok zor koşullarda oynadık. Maçı kazandığı için Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz. Ancak Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok agresif bir maçtı" ifadelerini kullandı.

SORU ALMADI

Basın mensuplarından soru almadan toplantıyı bitiren Lucescu, basın toplantısı odasından çıkarken kapıda serzenişte bulundu. Karşılaşmada çok faul olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çok faul oldu. Benim oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Beni biraz anlayın" diye konuştu.

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JORGE JESUS'TAN YANIT

Jorge Jesus ise Lucescu sözlerine "Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış biri ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir. Sürekli faulle durdurmaya çalıştılar özellikle ilk yarım saatte. Fikrine saygı duyuyorum ama katılmıyorum" şeklinde yanıt verdi.