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Fenerbahçe taraftarından Dinamo Kiev maçında koreografi

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#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Avrupa Ligi
Fenerbahçe taraftarından Dinamo Kiev maçında koreografi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 20:15

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynanan müsabaka öncesinde bir koreografi sergiledi.

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Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi.

Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise ‘Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ yazısı yer aldı.

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Fenerbahçe taraftarından Dinamo Kiev maçında koreografi

SERDAR AZİZ KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara döndü. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçının ilk maçında sakatlanan Aziz, 51 gün sonra yine Ukrayna ekibi karşısında takımına dahil oldu. Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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BATSHUAYI İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. Transfer döneminin son günlerinde sarı-lacivertli takıma katılan Batshuayi, Avrupa listesine eklenmişti. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Avrupa Ligi

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