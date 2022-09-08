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Canlı anlatım: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Uefa
Canlı anlatım: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 19:00

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE 1-0 DINAMO KIEV

GOL: 35' Henrique

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Peres, Szalai, Henrique, Ferdi, Alioski, Crespo, Arao, Rossi, Pedro, King

Dinamo Kiev: Bushcan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Kabaiev, Sharapenko, Sydorchu Tsygankov, Garmash, Buyalskiy

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayan karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilir.

 

 

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#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Uefa

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