Canlı anlatım: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE 1-0 DINAMO KIEV
GOL: 35' Henrique
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 1-0
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Peres, Szalai, Henrique, Ferdi, Alioski, Crespo, Arao, Rossi, Pedro, King
Dinamo Kiev: Bushcan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Kabaiev, Sharapenko, Sydorchu Tsygankov, Garmash, Buyalskiy
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayan karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilir.