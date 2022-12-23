Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı! 'Yarı yolda bırakamazdım'

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UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe'ye rakip olan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'dan önemli açıklamalar geldi.

Daha önce ülkemizde A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, Fenerbahçe'den de teklif aldığını açıkladı.

'BU İNSANLARA İHANET EDEMEM'

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalara karşın Dinamo Kiev'den ayrılmaması hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Lucescu, "Neden ayrılmayı reddettim? Bu insanlara ihanet edemem" dedi.

'FENERBAHÇE İSTEDİ ANCAK..'

Lucescu sözlerini, "Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi ancak ben kabul etmedim. Benim yerim burası. Kiev'i yarı yolda bırakamazdım" ifadeleriyle sürdürdü.

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Roberto De Zerbi hatırlatılan Lucescu, "O genç ve kararını verdi. Son iki yılda, başka yabancı antrenörler de Ukrayna takımlarından ayrıldı. Shakhtar Donetsk'te çalıştığımda, 2014 yılında ben de bunu yaşadım" cevabını verdi.

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JESUS İLE GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

Kadıköy'de oynanan Avrupa Ligi grup maçında sahadan Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetle ayrılmasının ardından Lucescu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamaları gerek. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı" demişti.

JESUS YANIT VERMİŞTİ

Jesus ise Lucescu'nun sözlerine, "Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başlamıştı. Futbolda bunların olmaması gerekiyor. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bunu yapmaması gerekiyor. Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir. Dinamo Kiev, sürekli Fenerbahçe'yi faul yaparak durdurmaya çalıştı" şeklinde yanıt vermişti.

Ayrıca, Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan’a müsabakanın ardından hareketleriyle tepki göstermişti.

Basın toplantısında da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Sözlerle değil ama el işaretleriyle kalecilerine artık istediğin kadar yerde yatabilirsin demek istedim." sözleriyle tepkisinin nedenini aktarmıştı.

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