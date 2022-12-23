Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın günü saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:



"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Michy Batshuayi"