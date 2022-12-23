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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Arda Güler
Fenerbahçenin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 16:21

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Alioski, Arda Güler, Luan Peres ve Joao Pedro yer almadı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın günü saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Michy Batshuayi"

 
 
 
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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Arda Güler

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