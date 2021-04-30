Mircea Lucescu, Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i istiyor

Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Zorya Luhansk'ta gösterdiği başarı performansla Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk ve İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın dikkatini çeken Allahyar için Dinamo Kiev de devreye girdi.

Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu yönetiminde Ukrayna Ligi'nde şampiyon olan Dinamo Kiev, Zorya takımında gösterdiği performansla adından söz ettiren ve üst üste 3 kez ayın futbolcusu seçilen 19 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldı.

Ukrayna basınında yer alan habere göre, Shakhtar'ın ardından Dinamo Kiev de Allahyar transferi için yarışa girdi.

Shakhtar Donetsk'in izlediği genç futbolcuyu aynı zamanda İtalya'dan Fiorentina'nın da istediği öğrenilirken Zorya'nın ise oyuncunun performansından memnun kaldığı için Fenerbahçe'den bonservisini almak için harekete geçeceği belirtildi.

Zorya Luhansk formasıyla toplamda 22 maça çıkan İranlı golcü, 6 gol atıp 2 de asist yaparken ligde 3 kez ayın futbolcusu seçildi.

Sarı lacivertlilerin 2019 yılında kadrosuna kattığı Allahyar, geçen sezon İstanbulspor'a kiralanırken bu sezon ise Zorya Luhansk'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Allahyar, sarı lacivertli formayı bugüne kadar sadece 3 maç giyebildi.

ZORYA'YI SEÇME NEDENİ...

Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralık gitmesiyle ilgili olarak daha önce konuşan Allahyar, "Yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdim. Kulüple düzgün şekilde iletişim kurduk. Bu kararı vermemdeki asıl faktör, genç bir oyuncu olmam ve sürekli oynamaya ihtiyacım olmasıydı. Zorya'yı seçtik. Çünkü, Zorya yetiştirici bir kulüptü ve birçok oyuncuyu büyük kulüplere satmıştı. Andriy Lunin, Zorya'dan direkt Real Madrid'e transfer oldu. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'DE GENÇ OYUNCULAR OYNAMAK ZORUNDA"

Türkiye'de genç futbolcuların forma şansı bulmakta güçlük çektiğini belirten Allahyar, "Türkiye'nin büyük kulüplerinde böyle bir fırsat bulmak çok zordur. Orada çok kaliteli, ismi bilinen ve iyi kazanan oyuncular vardır. Sonuç olarak, Türkiye'de genç oyuncular oynamak zorunda. Oynamak istiyorlarsa da olağanüstü işler yapmaları gerekiyor" demişti.

"TÜM FUTBOLCULAR 5 BÜYÜK LİGDEN BİRİNDE OYNAMAK İSTER"

Gelecek için de düşünceleri sorulan Allahyar Sayyadmanesh, "Herkesin hayatta bir hedefi vardır. Benim de var. Bence her türlü ihtimal gerçekleşebilir, bu benim samimi inancım. Hedeflerime ulaşabilirim. Tüm futbolcular 5 büyük ligden birinde oynamak ister. Ben de isterim. Ancak, başka büyük hedeflerim de var. Tüm dikkatimi Zorya ile sezonu bitirmeye verdim. Zorya ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. O zamana kadar kendimi göstermeyi istiyorum. Sezon bittikten sonra geleceğim için başka bir karar vereceğim" diyerek sözlerini noktalamıştı.

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