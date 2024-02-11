Milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransa'da esip gürlüyor! PSG maçını da boş geçmedi...

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PSG ile Lille, Fransa Ligue 1'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf ev sahibi PSG oldu. Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ama milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın performansı dikkat çekti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında sağ kanattan gelişen Lille atağında kale önüne çevrilen top, savunmadan sekti ve altı pas üzerindeki Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü.

Meşin yuvarlağı kontrol eden deneyimli futbolcu, yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Lille'in Paris Saint-Germain deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılmasına rağmen Yusuf Yazıcı'nın ortaya koyduğu performans, futbolseverlerin beğenisini topladı.

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13 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon Lille formasıyla 30 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi ve 13 gole direkt katkı verdi.

MONTELLA'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

A Milli Takımımız, 14 Haziran tarihinde başlayacak olan EURO 2024'te boy gösterecek. Ay-Yıldızlılar, F Grubunda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile mücadele edecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde turnuvaya katılacak olan kırmızı - beyazlı ekibimizin kadrosunun nasıl şekilleneceği ise merak konusu...

Orta saha ve hücum rotasyonundaki genişlik dikkat çekerken, İtalyan çalıştırıcının kadroya yazacağı isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da yer alması bekleniyor.