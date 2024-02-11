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Milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransa'da esip gürlüyor! PSG maçını da boş geçmedi...

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#Yusuf Yazıcı#Lille#PSG
Milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransada esip gürlüyor PSG maçını da boş geçmedi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 08:57

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya damgasını vuran isimlerden biri oldu. Başarılı futbolcu, bu sezon ortaya koyduğu performansı PSG deplasmanında da devam ettirdi. İşte detaylar...

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PSG ile Lille, Fransa Ligue 1'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf ev sahibi PSG oldu. Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ama milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın performansı dikkat çekti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında sağ kanattan gelişen Lille atağında kale önüne çevrilen top, savunmadan sekti ve altı pas üzerindeki Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü.

Meşin yuvarlağı kontrol eden deneyimli futbolcu, yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransada esip gürlüyor PSG maçını da boş geçmedi...

Lille'in Paris Saint-Germain deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılmasına rağmen Yusuf Yazıcı'nın ortaya koyduğu performans, futbolseverlerin beğenisini topladı.

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13 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon Lille formasıyla 30 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi ve 13 gole direkt katkı verdi.

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Milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransada esip gürlüyor PSG maçını da boş geçmedi...

Orta saha ve hücum rotasyonundaki genişlik dikkat çekerken, İtalyan çalıştırıcının kadroya yazacağı isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da yer alması bekleniyor.

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#Yusuf Yazıcı#Lille#PSG

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