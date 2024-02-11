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Galatasaray - Başakşehir maçı sonrasında dikkat çeken kehanet: 'Avrupa'da da aynısı olacak!' | 'Kahraman yine Barış Alper Yılmaz'dı'

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#Süper Lig#GALATASARAY#Başakşehir
Galatasaray - Başakşehir maçı sonrasında dikkat çeken kehanet: Avrupada da aynısı olacak | Kahraman yine Barış Alper Yılmazdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 08:00

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yazarlarımızdan Uğur Meleke, karşılaşmanın ardından dikkan çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

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Galatasaray ile Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens kaydetti.

Yazarımız Uğur Meleke, kritik karşılaşmaya dair çarpıcı bir yazıyı köşesinde kaleme aldı. İşte Meleke'nin değerlendirmeleri;

Galatasaray - Başakşehir maçı sonrasında dikkat çeken kehanet: Avrupada da aynısı olacak | Kahraman yine Barış Alper Yılmazdı

LİGİN SIRA DIŞI TAKIMLARINDAN

Başakşehir ligin sıra dışı takımlarından. Genç teknik adam Çağdaş Atan, Süper Lig’in pas yüzdesi en yüksek takımını yarattı. Aynı zamanda da ligin en fazla 10+ pas dizisi yapan takımı Başakşehir. Geriden pasla çıkmaya dayalı bir oyunları var, bunu 3 aydır uyguluyorlar. Son 14 resmi maçta sadece 2 kez, Fenerbahçe ve Galatasaray’a kaybettiler.

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ÖNDE PRES SIKINTI YARATTI

Ancak Çağdaş Atan’ın talebeleri, F.Bahçe ve G.Saray’a karşı benzer sorunlar yaşadılar: Bu geriden pasla çıkmaya dayalı oyun, iki devin önde presine karşı sıkıntılar çekti. Gerek F.Bahçe gerekse G.Saray, defalarca hücum presten sonuç aldılar Başakşehir’e karşı. Çağdaş Atan’ı anlıyorum, büyük hayalleri var. Ve bu büyük hayallerden sadece büyüklere karşı oynarken vazgeçmek istemiyor. Ancak Çağdaş Atan’ın hayallerine karşı sahada Galatasaray gerçekleri vardı dün. Ve bu gerçekler erken çekti maçın fişini. Galatasaray, Süper Lig’de önde baskıyla en fazla top kazanan iki ekipten biri (241 kez). Dün de Davinson-Nelsson’un iyice ileriye taşıdıkları savunma hattıyla özellikle ilk yarıda kalabalık bir pres yaptılar misafir ekibe. Çağdaş Hoca’nın enteresan bir şekilde Lima’yı sağ, Dubois’yı sol bekte başlatmasına karşı Buruk da Barış’ı sola alarak etkili bir hamle yaptı. İlk gol Barış-Lima eşleşmesinden doğdu, ikincide de topu yine o bölgede kazanan Barış’tı.

SON 16'YA ÇIKACAKTIR

Galatasaray’da son haftalarda hep olduğu gibi baş kahraman yine Barış’tı. Okan Buruk ligde 3 maçtır aynı 11’le sahaya çıkıyor, sakatlıklar engel olmazsa Sparta Prag’a karşı da muhtemelen bu takımı devam ettirecek. Bu performansın Avrupa’da da süreceğine ve Galatasaray’ın son 16’ya çıkacağına inanıyorum ben.

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#Süper Lig#GALATASARAY#Başakşehir

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