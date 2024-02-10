Galatasaray'da Okan Buruk'tan oyuncularına teşekkür!

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Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Bence maça çok iyi başladık. Kendi oyunumuz, oyuncularımızın konsantrasyonu, taktik disiplini ve seyircimizin müthiş baskısıyla birlikte rakibe çok net baskılar yaptık. Rakibimizin oyun kurmada neler yapacağını biliyorduk, bunlara doğru önlemler aldık. Rakibimize belli dakikaya kadar kalemize getirmedik. Oyun kurmada da doğru işler yaptık. Birçok şeyde üstün bir oyun ortaya koyduk.

2-0 YETMEMELİYDİ

2-0 yetmemesi gerekiyordu bence. İkinci yarıda biraz daha kendi kalitemizin altında oyunda kaldık. Oyuncu değişikliği yaptık. Topa sahipken de zaman zaman direkt 3. golü düşünebilirdik. Rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Yolumuza aynı şekilde devam etmek istiyoruz.

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TARAFTARA ÇAĞRI

Bizi bugün destekleyen taraftarımızı tekrar 5 gün sonra Avrupa maçında aynı şekilde bekliyoruz. Onların gücü, bizim performansımızı arttırıyor. Hedefimiz Avrupa'da da turu geçmek. Tekrar bir sonraki maç için taraftarımızı burada bekliyoruz.

BİR KUPA DAHA KALDIRMAK İSTİYORUZ

Hep kazanmak için oynuyoruz. Ben takımın başındayım ama camia olarak bu galibiyetleri alıyoruz. Ben bu işin başındaki insanım. Bu camiamızın başarısı. Benim görevim takımı sahaya çıkartmak. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. İç saha performansımız muhteşem. Burada camia olarak, taraftarımızla birlikte, oyuncularla birlikte hikaye yazmaya çalışıyoruz. Ana amacımız şampiyon olmak. Bir kupa daha kaldırmak istiyoruz. Önümüzde çok fazla kupa kaldırma şansı var. Bir bütünüz ve bu bütün inşallah bize başarı getirecek