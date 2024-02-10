Barış Alper Yılmaz, Galatasaray-Başakşehir maçını da boş geçmedi! Kariyerinde bir ilk...

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Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 25. hafta maçında Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekti.

OKAN BURUK'UN TERCİHİ

Karşılaşmada kaleyi Muslera’ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez ve Berkan Kutlu’dan oluşturdu. Orta sahada Kerem Demirbay ve Torreira’ya görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens ve sol kanadında ise Kerem Aktürkoğlu’na görev verdi. Okan Buruk, en ileri uçta ise Icardi’yi sahaya sürdü.

YENİ TRANSFERLER YEDEKTE

Galatasaray’ın devre arasında Almanda Bundesliga 2’nci Lig ekiplerinden Hannover 96’dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’dan kiralık olarak transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında yedek soyundu. Karşılaşma öncesi taraftarın yoğun desteğine alkışla karşılık veren Köhn ve Vinicius, karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sarı-kırmızı formayla ilk lig maçlarına çıkacaklar.

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Öte yandan Galatasaray’ın devre arasındaki bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’dan transferi 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ise Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya’ya karşı final oynaması sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymedi.

Daha önce Carlos Vinicius, Galatasaray formasıyla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesinde çıkmıştı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Galatasaray’da Vinicius, 90+5’inci dakikada takımının 4’üncü golünü kaydetmişti.

BARIŞ ALPER YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Milli futbolcu, Başakşehir karşısında 25. dakikada attığı golle, takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.

KARİYERİNDE BİR İLK

Barış Alper Yılmaz, bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşadı.

Barış Alper Yılmaz, daha önce Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında gol atmıştı.

TARAFTARDAN ÖVGÜ

Milli oyuncunun son dönemde gösterdiği performansı takdir eden taraftarlar, yine sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

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ALKIŞLANACAK HAREKET

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Barış Alper ile Dubois'nun mücadelesi sonrası top dışarı çıktı.

Maçın hakemi köşe vuruşunu gösterdi. Barış Alper Yılmaz, topun kendisinden çıktığını söyledi ve karar aut olarak değişti. Hakem Cihan Aydın, milli oyuncunun elini sıkarak tebrik etti.