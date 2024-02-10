Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson oyuna devam edemedi

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Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da çifte sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının son anlarında sakatlandı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda sahaya çıkamazken sakatlanan Kerem'in yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.

NELSSON DA DEVAM EDEMEDİ

Müsabakanın ikinci yarısındaki hava topu mücadelesinde yer kalan Victor Nelsson oyuna devam edemedi.

Bir süre kendini deneyen Danimarkalı savunmacı, kulübeye değişiklik işareti yaptı ve yerini Tete'ye bıraktı.