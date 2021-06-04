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Haber Giriş: 04.06.2021 - 19:15 | Son Güncelleme:

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

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Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Fransız Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.

Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılarak yaşadı.

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