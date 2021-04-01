MHK'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rest!

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçlara ‘sürpriz’ sözünün bile hafif kalacağı atamalar yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un istemedikleri hakemleri bu kulüplerin maçlarına atayan MHK, deyim yerindeyse 4 büyüklere ‘rest’ çekmiş oldu. İşte TFF’nin şimdiden ‘çok ses’ getiren atamaları...

Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

31. haftadaki 1-1’lik Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden sonra Sergen Yalçın’ın, “Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz” dediği Halil Umut Meler, siyah beyazlı takımın hemen bu hafta oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına verildi.

Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018’de oynanan ve 2-2 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra ilk kez sarı kırmızılı takımın maçında görevlendirildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavgalar çıkmış ve kovalamacalar yaşanmıştı. Olaylar nedeniyle PFDK, Fatih Terim’e 7, antrenör Hasan Şaş’a 8, futbolculardan Ryan Donk’a 6, Badou N’Diaye’ye 5, Garry Rodrigues’e 3 maç ceza vermişti

Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

Son olarak 15 Eylül 2019’da Trabzonspor’un Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçta görev yapan Mete Kalkavan, 1.5 sene aranın ardından Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasına atandı. Kalkavan, bu süreçte bordo mavili takımın maçlarda sadece VAR görevi üstlenmişti. Bordo mavili kulübün başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği’nin attığı ikinci gol öncesi Daniel Sturridge’e faul yapıldığını savunarak, “Trabzonspor’a operasyon yapılıyor” demişti.

Fenerbahçe-Denizlispor: Cüneyt Çakır

Son dönemde Fenerbahçe yönetiminin en çok tepki gösterdiği hakem olan Cüneyt Çakır, sarı lacivertlilerin 5 Nisan Pazartesi günü Kadıköy’de oynayacağı Yukatel Denizlispor maçını yönetecek. Çakır, Fenerbahçe’nin son olarak Galatasaray’a 1-0 yenildiği derbide görev yaptı. Fenerbahçe cephesi, Ozan Tufan’ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde Çakır’ın hata yaptığını ifade ederken, maç içerisinde Caner Erkin’in de tecrübeli hakeme yönelik tepkisi dikkat çekmişti.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...