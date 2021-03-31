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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 19:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan MHK atamaları hakkında flaş açıklama!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan MHK atamaları hakkında flaş açıklama!

Beşiktaş, Merkez Hakem Kurulu'nun Kasımpaşa ile oynayacakları maça Halil Umut Meler'i ataması hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler'in atanması hakkında açıklama yayınladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler’i atamıştır.

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Merkez Hakem Kurulu’nun Halil Umut Meler’i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.

Merkez Hakem Kurulu’ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!

Son Dakika | Beşiktaştan MHK atamaları hakkında flaş açıklama

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