Mevlüt Erdinç'in paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu! "Herkes bilsin, eşimden 5 aydır haber alamıyorum ve bana şantaj yapıyor!"

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Fransa Ligue 1'de Parist Saint-Germain ve Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen, Türkiye'de ise Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Kocaelispor ve Ümraniyespor'un başarısı için ter döken Mevlüt Erdinç, 30 Ağustos 2022'de aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

A Milli Takım formasını da 35 kez giymiş olan eski futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ŞANTAJ YAPILDIĞINI AÇIKLADI





Eşi Taleb Erdinç'ten 5 aydır haber alamadığını ifade eden Mevlüt Erdinç, çocuklarını göremediğini ve kendisine şantaj yapıldığını söyledi.

İşte Erdinç'in paylaşımında yer alan ifadeler;

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"BANA ŞANTAJ YAPMASI İNSANLIK DIŞI"

"Eşim Taleb Erdinç’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış."

"BUGÜNE KADAR ÇOK SEVDİĞİM EŞİM...""

"Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 M€ yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için."

"EŞİMİN AİLESİ, ÇOCUKLARIN BENİM OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bı kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef."

MEVLÜT ERDİNÇ KİMDİR?

Mevlüt Erdinç, Fransa'nın Burgonya-Franche-Comte bölgesine bağlı Jura departmanında bulunan Saint-Claude'da, 25 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuğa Sochaux altyapısında başlayan Erdinç, 1 Temmuz 2004'te Sochaux B Takımı'na yükseldi. 1 yıl sonra ise A Takım'da forma şansı bulan Mevlüt Erdinç, 1 Temmuz 2009'da da ülkenin en büyük takımlarından biri olan PSG'ye 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı. PSG'de 2,5 sezon top koşturduktan sonra 25 Ocak 2012'de 6,6 milyon euro bedelle Rennes'e transfer olan tecrübeli futbolcu, burada gösterdiği performansın ardından ise 1 Eylül 2013'te 4,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Saint-Etienne'in yolunu tuttu.

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Mevlüt Erdinç'in Fransa'dan çıktığı ilk tarih ise 17 Temmuz 2015 oldu. 3,3 milyon euro bonservisle Hannover'e transfer olan Erdinç, 7 Ocak 2016'da kiralık olarak Guingamp formasıyla Fransa'ya geri döndü. 1 Temmuz 2016'da kiralık sözleşmesi sona eren Erdinç, bu kez de Metz'e kiralandı.

Mevlüt Erdinç, 14 Temmuz 2017'de ise Türkiye'ye adım attı. Hannover'den bedelsiz olarak Başakşehir'e gelen Erdinç, turuncu - lacivertlilerde geçirdiği 1 sezonun ardından Antalyaspor'a kiralandı. Golcü oyncu, Antalyaspor ile geçirdiği 1 sezonun ardından Başakşehir'e geri döndü ve oradan da bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı - lacivertlilerdeki kariyeri beklediği gibi gitmeyen Mevlüt, 4 Eylül 2020'de Karagümrük'e imza attı. Karagümrük'te de 1 sezon oynayan Mevlüt Erdinç, önce Kocaelispor sonra ise Ümraniyespor'da forma giydi. 1 Temmuz 2022'de Türkiye'den ayrılan Erdinç, son olarak 1 Temmuz 2022'de Fransa 4. Lig ekibi Racing Besançon'a imza attı. Burada da sadece 2 ay bulunan Mevlüt Erdinç, 30 Ağustos 2022'de futbol kariyerini noktaladı.

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Fransa Kupası ve Lig Kupası'nda 1'er kez gol krallığı yaşayan Mevlüt Erdinç, 2006/2007 sezonunda Sochaux ile 2009/2010 sezonunda ise PSG ile Fransa Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.