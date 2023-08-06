Mete Gazoz dünya şampiyonu! Paris 2024 kotası aldı, tarihimizde bir ilki başardı

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Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin’de devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın erkekler klasik yay kategorisinde şampiyon oldu.

Çeyrek finalde Şilili Ricardo Soto'yu 6-2 yenerek yarı finale çıkan Mete, yarı finalde dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D’Almeida'yı 6-3 yendi ve adını finale yazdırdı.

Finalde Kanadalı Eric Peters ile karşılaşan milli sporcumuz, rakibini 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

TARİHİMİZDE İLK

Okçuluk tarihimizde dünya şampiyonası bireysel kategoride finale yükselen ilk sporcu olan Mete Gazoz, bu başarısını şampiyonlukla taçlandırmış oldu.

"GEZEGENDEKİ EN İYİ OKÇU BENİM"

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Mete Gazoz, tarihi zaferinin ardından şunları söyledi:

Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i zaten seviyordum, şimdi daha çok seviyorum. Takım kotası daha önemli. O yarışmada ağlamadım finallerim olduğu için ama şimdi ağlayabilirim. Şu anda dünyada benden mutlusu yoktur. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım.

PARİS 2024 KOTASI ALDI

Mete Gazoz, finale yükselerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı da elde etti.

👏 Tebrikler Mete Gazoz



Okçuluk tarihimizde bireysel kategoride finale yükselen ilk sporcu olan Mete Gazoz, bu başarısını şampiyonlukla taçlandırmış oldu.pic.twitter.com/RPFFvs2ptV — Spor Arena (@sporarena) August 6, 2023

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz’u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum. Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

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ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA İKİNCİSİ OLMUŞTU

Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı finalde Kore'ye yenilerek dünya ikincisi olmuştu.

Klasik yay erkek milli takımımız da takım olarak Paris 2024 kotası almıştı.