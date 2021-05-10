Mesut Özil'den, Suriyeli yetimlere iftar sofrası

İdlib'deki Kızılay Lojistik Merkezi'nde kurulan aşevindeki kazanlarda, günlük 4 bin kişilik yemek hazırlanırken, bunun 567 kişilik kısmı Özil'in bağışı ile yapılıyor. Hijyen kurallarına çok dikkat edilerek hazırlanan yemekler, üzerinde 'Mesut Özil' yazılı yemek kaplarına konularak dağıtıma hazır hale getiriliyor.

Yemekler, iftar saatine yakın araçlarla Taybe Yetimhanesi'ne götürülüyor. Buradan da Kızılay görevlileri tarafından yetimhanedekiler ile çevre kamplarda kalanlara dağıtılıyor. Yetimhanede çocuklar için iftar sofrası kuruluyor. Günlük alınması gereken besin değerlerine göre hazırlanan iftar yemeklerinin ardından çocuklara, gofret ve dondurma gibi atıştırmalıklar da veriliyor.





Özil'in savaşta baba ve aile üyelerini kaybeden çocukların yaşadığı yetimhaneye Ramazan Bayramı'nda çeşitli hediyeler de göndereceği öğrenildi.

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