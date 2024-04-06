Mesut Özil'den kariyer itirafı: 'Sadece bir kulüp eksik, aşığım...'

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Kariyerini Başakşehir'de sonlandıran Mesut Özil, sosyal medya hesabından gündem olan bir paylaşım yaptı. Son dönemlerde dikkat çeken fiziği ile gündeme gelen Özil, yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Mesus Özil, sosyal medya hesabından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

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'SADECE BİR KULÜP EKSİK'

Mesut Özil, futbolculuk döneminde formasını giymek istediği takımı resmen açıkladı. Eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde forma giydiğim bütün harika kulüplerle gurur duyuyorum. Sadece bir kulüp eksik. İtalyan aşkım Juventus."

2023'TE VEDA ETTİ

159 kez formasını giydiği Real Madrid ile lig ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, 254 kez forma giydiği Arsenal ile de 4 kez Federasyon Kupası kazandı.

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Süper Lig'de ise Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Mesut, 22 Mart 2023'te futbolculuk kariyerine son vermişti.