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Mesut Özil: Fenerbahçe'de doğum günümü kutlamak...

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Süper Lig
Mesut Özil: Fenerbahçede doğum günümü kutlamak...

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, 33. doğum gününde Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalar yaptı.

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Mesut Özil'in Fenerbahçe internet sitesine yaptığı açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe forması altında ilk doğum günün. Neler hissediyorsun?

Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli.

Milyonlarca hayranın var. Artık Fenerbahçeliler için de ayrı bir konumdasın. Bunlar sana ne hissettiriyor?

Mesut Özil: Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe’nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim.

Taraftarı olduğun takımın mücadelesinde futbolcu olarak yer almak senin için ne anlam ifade ediyor?

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Mesut Özil: Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar.

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#Süper Lig

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