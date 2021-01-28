Mesut Özil: 'Fenerbahçe için rüya, benim için hayal gerçek oldu'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe dün Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile kameraların karşısına geçen Mesut duygularını ve hedeflerini şu sözlerle ifade etti: “Fenerbahçe’ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak. Yeteneğimle takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz Fenerbahçe formasıyla sahada yer almayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda sahada olacağım. Takım arkadaşlarımla antrenman yapıp sahada yer alacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum. Çocukluğumdan beri her zaman hayal ettiğim bir kulüpteyim iki taraf için de hayırlı olsun.

'Bu sezon birlikte kazanacağız'

Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına tabii ki de inanıyorum. Fenerbahçe her sezon ligi kazanmak için oynuyor. Bunu en kısa zamanda yapıp bu sezon kazanacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’yi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Son dönemlerimde büyük kulüpler için oynadım. Her zaman baskı olmuştur. Fenerbahçe’de de baskı olacağını biliyordum. Benim için en önemlisi sahada elimden geleni yapacağım. Tabii ki de büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı bir şey. Sevdiğim, çok değer verdiğim bir kulüp. Elimden geleni yapacağıma inanıyorum.

Pelkas çok yetenekli o yüzden beğeniyorum

“Eskiden Fenerbahçe futbolunu seyrederken Augustine Jay Jay Okocha’yı çok beğeniyordum. Şimdi Pelkas’ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir oyuncu. O yüzden beğendim futbolcu Pelkas diyorum.”

Alman Milli Takımı'na geri dönmeyeceğim

Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı’na başarılar diliyorum. Ama asla bir daha orada oynamayacağım” diyen Mesut, Bundesliga’ya dönme ihtimalinin de olmadığını sözlerine ekledi.

Keşke erken olsaydı iyi ki şimdi oldu

Mesut Özil basın toplantısında ‘keşke’ ve ‘iyi ki’ dediği bir şey olup olmadığı ile ilgili soruya “Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş” yanıtı vererek Fenerbahçe’ye imza atmasına atıf yaptı.

Burak kardeşime başarı diliyorum

Mesut Özil, kendisi ile alakalı konuşan Burak Yılmaz ile ilgili ise “Burak kardeşime başarılar diliyorum, inşallah sahada kendisini ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eder” dedi.

Kendi kendimi F.Bahçeli yaptım

“Beni F.Bahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları seyrederken biri G.Saraylı, biri Beşiktaşlı oluyordu. Ben F.Bahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacak.” ,

“Arda Turan çok iyi bir kardeşimiz, çok yetenekli bir futbolcu. İspanya’da karşılıklı oynadık, burada da olacak. Ona da başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun.”

Takımımız Mesut ile çok daha güçlenecek

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil’in takıma önemli bir güç katacağını söyledi. Belözoğlu imza töreninde şu ifadeleri kullandı: “Mesut’a ‘hoş geldin’ diyorum. Fenerbahçe’nin şanlı tarihinde büyük transferler oldu. Mesut hepimiz için güzel bir rüyaydı. Bu noktaya gelinmesinde biraz payımız olduysa ne mutlu bizlere.

Aileye teşekkür

Değerli eşi Amine hanıma ve ailesine de teşekkür ediyorum. Onun da çok payı var bu transferde. Çok iyi bir takımımız var. Mesut’la çok daha güçlenecek. İnşallah kupaları beraber kaldıracağız.

İnşallah derbide az da olsa sahada yer alacak

Mesut Özil “G.Saray maçında sahada olacak mısın?” sorusuna “İnşallah hazır olduğum en kısa zamanda takımda yer almak istiyorum” derken, başkan Ali Koç ise “Az da olsa o maçta oynamasını tabii hepimiz istiyoruz. İnşallah G. Saray derbisinde bir şekilde sahada olacak” dedi. Koç, Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederken transfer sürecini ise şu sözlerle anlattı: “7 Haziran 2019’da Mesut’un düğün töreninde Acun Ilıcalı “İnşallah bu sene vatan hasreti sona erer” diye bir tweet attı. Ve aslında bu fotoğraf, bu cümle günlerce Fenerbahçe taraftarının arzu ve beklentilerinin fitilini ateşledi. Mesut, zaferlerimizin bir parçası olacaktır. Kendisi Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu, camianın ondan beklentilerini, çubuklu için savaşan oyuncuların taraftarlarca nasıl sevildiğini çok iyi biliyor. Aramıza ‘hoş geldin’, yolumuz açık olsun.” Ali Koç, Mesut Özil ile görüşmeden önce Arsene Wenger’den de oyuncu ile ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

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