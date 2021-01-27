Avrupa basını, Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! Törendeki detay...

Mesut Özil, 64 gazete, TV kanalı ve haber ajansını temsilen 132 habercinin izlediği törende Fenerbahçe'yi resmi imzayı attı.

Yıldız futbolcunun imza töreni, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İspanya'dan Marca, Mesut Özil'in 67 numaralı forma giymesini sorgularken Almanya'dan BILD de sürpriz bir detayı manşetine taşıdı.

MARCA: 'SEBEBİNİ ÖĞRENMEYİ UMUYORUZ'

Marca'nın haberinde "Mesut Özil için imza töreninde düzenlendi. Mesut'un Türkiye'de giyeceği forma numarası da belli oldu. Bu abartılı numarayı imza töreninde ilk kez gösterdi. Sebebini yakında öğrenmeyi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA'YA GERİ DÖNMEYECEK

İspanya'nın AS gazetesi ise Mesut Özil'in "Bir daha Almanya Milli Takım için oynamayacağım" sözlerini manşete taşıdı.

Times of Indian'da ise Mesut Özil'in Fenerbahçe'de oynamayı dört gözle beklediği ancak Almanya'ya dönüş konusunda kapıları kapattığı vurgulandı.

MESUT ÖZİL PAYLAŞIMINA TEPKİ

Goal sitesinin "Mesut Özil, Fenerbahçeli bir oyuncu olarak açıklanmasından pek memnun görünmüyor!" şeklinde paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlardan ciddi tepkiler geldi. Paylaşımın altına Mesut Özil'in mutlu olduğu fotoğraflarla yorumlar yapıldı.

39 DAKİKA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Almanya'nın en ünlü basın organlarından Bild ise imza törenini " Mesut Özil konuşabilmek için 39 dakika beklemek zorunda kaldı" ifadeleriyle duyurdu. Haberinde detaylarında başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun transferle ilgili açıklamalar yaptığı belirtildi.