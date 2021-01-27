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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 18:46 | Son Güncelleme:

Avrupa basını, Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! Törendeki detay...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in imza töreni, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Almanya, İngiltere ve İspanya basını, yıldız futbolcunun imzasını manşetlerine taşıdı.

Mesut Özil, 64 gazete, TV kanalı ve haber ajansını temsilen 132 habercinin izlediği törende Fenerbahçe'yi resmi imzayı attı.

Son Dakika | Mesut Özil resmen Fenerbahçeye imza attı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özilin açıklamaları ve Burak Yılmaz cevabı...
Son Dakika | Mesut Özil resmen Fenerbahçe'ye imza attı! Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil'in açıklamaları ve Burak Yılmaz cevabı...

Yıldız futbolcunun imza töreni, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İspanya'dan Marca, Mesut Özil'in 67 numaralı forma giymesini sorgularken Almanya'dan BILD de sürpriz bir detayı manşetine taşıdı.

MARCA: 'SEBEBİNİ ÖĞRENMEYİ UMUYORUZ'

Marca'nın haberinde "Mesut Özil için imza töreninde düzenlendi. Mesut'un Türkiye'de giyeceği forma numarası da belli oldu. Bu abartılı numarayı imza töreninde ilk kez gösterdi. Sebebini yakında öğrenmeyi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa basını, Mesut Özil ve Fenerbahçeyi konuşuyor Törendeki detay...
ALMANYA'YA GERİ DÖNMEYECEK

İspanya'nın AS gazetesi ise Mesut Özil'in "Bir daha Almanya Milli Takım için oynamayacağım" sözlerini manşete taşıdı.

Avrupa basını, Mesut Özil ve Fenerbahçeyi konuşuyor Törendeki detay...

Times of Indian'da ise Mesut Özil'in Fenerbahçe'de oynamayı dört gözle beklediği ancak Almanya'ya dönüş konusunda kapıları kapattığı vurgulandı.

Avrupa basını, Mesut Özil ve Fenerbahçeyi konuşuyor Törendeki detay...

MESUT ÖZİL PAYLAŞIMINA TEPKİ

Goal sitesinin "Mesut Özil, Fenerbahçeli bir oyuncu olarak açıklanmasından pek memnun görünmüyor!" şeklinde paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlardan ciddi tepkiler geldi. Paylaşımın altına Mesut Özil'in mutlu olduğu fotoğraflarla yorumlar yapıldı.

Avrupa basını, Mesut Özil ve Fenerbahçeyi konuşuyor Törendeki detay...

39 DAKİKA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Almanya'nın en ünlü basın organlarından Bild ise imza törenini " Mesut Özil konuşabilmek için 39 dakika beklemek zorunda kaldı" ifadeleriyle duyurdu. Haberinde detaylarında başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun transferle ilgili açıklamalar yaptığı belirtildi.

Avrupa basını, Mesut Özil ve Fenerbahçeyi konuşuyor Törendeki detay...

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