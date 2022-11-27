Messi ve Ronaldo'nun 'satranç' fotoğrafı 2022 Dünya Kupası'nda gerçek oldu! Art arda hamleler...

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ikinci maçlar yarılanmışken gözler Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin üzerinde.

MESSI'NİN SUUDİ ARABİSTAN ŞOKU

Büyük ihtimalle son Dünya Kupası'nı oynayan Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin, Katar'da hiç hesaplamadığı bir başlangıç yaptı Dünya Kupası'na. Suudi Arabistan maçında Messi'nin penaltıdan attığı golle öne geçen Arjantin, ikinci yarının başında yediği gollerde buz kesti ve gruptaki ilk maçını kaybetti. Mağlubiyet sonrası tüm dünya Arjantin'den çok Messi'yi, takıma liderlik edememesini, kritik anlarda sorumluluk alamamasını konuştu.

RONALDO GOL VE GALİBİYETLE BAŞLADI

Liglerin durup ve Dünya Kupası'nın başlama tarihi arasında verdiği röportajla dünya futbol gündeminin zirvesine oturan Cristiano Ronaldo için ise 2022 Dünya Kupası ezeli rakibine göre daha iyi başladı. Grubun ilk maçında Gana ile karşılaşan Portekiz, ilk yarısı durgun geçen maçın ikinci yarısında Ronaldo'nun kazandırıp gole çevirdiği penaltıyla öne geçti. Gana hemen beraberliği yakalasa da Portekiz hızlı ataklarla 3-1'i buldu. Maçın sonlarına doğru skoru 3-2'ye getiren Gana yeniden umutlansa ve kaleci Diogo Costa'nın hatasıyla Portekiz cephesinde yürekler ağza gelse de Portekiz maçı 3-2 kazandı.

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ARJANTİN ELENME TEHLİKESİ YAŞADI! MESSI KURTARDI...

Kupanın ilk maçları Arjantin için kabus gibi, Portekiz içinse mutlu geçmişti. Dün erken saatte oynanan maçta Polonya, grubun sürpriz takımı Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi. Messi ve arkadaşları için Meksika karşısında alınacak bir mağlubiyet kupaya veda etmek anlamı taşıyordu. Belki de bu gerginlikle çıktılar Meksika karşısına ve ilk yarı oyun Meksika'nın istediği gibi geçti. Messi etkisizdi, takım da aynı şekilde...

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Di Maria'nın yerden hafif yüksekten gelen pasını önüne çok iyi alan Messi, sol ayağıyla Ochoa'nın koruduğu kalenin tam köşesini buldu ve takımını öne geçirdi. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun gol sevinci, 1,5 maçlık baskıyı üzerinden atmayı temsil eder şekildeydi. 1-0 sonrası Meksika ataklarını savuşturan Arjantin, 87. dakikada Messi'nin asistinde Fernandez'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve 2022 Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı.

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RONALDO VE MESSI, SATRANÇ OYNAR GİBİ REKOR KIRIYOR

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi turnuvanın başlangıcından bir gün önce sosyal medya hesaplarından satranç oynadıkları bir fotoğraf paylaşmıştı. Yaklaşık 16-17 yıldır futbolun zirvesinde olan iki efsanenin büyük ihtimalle son Dünya Kupası öncesi yaptıkları bu paylaşımlar toplamda 70 milyondan fazla beğeni aldı.

O fotoğrafta satranç tahtasındaki pozisyon, berabere biten bir karşılaşmanın temsiliydi. İki yıldız, Katar'da da art arda rekorlar kırarak adeda satranç hamlesi yapıyorlar.

Ronaldo ve Messi'nin Katar'da kırdıkları rekorlar şu şekilde:

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- Suudi Arabistan maçında forma giyen Messi, 5 farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022) oynayan tarihteki dördüncü futbolcu oldu. Messi'den iki gün sonra Ronaldo da bu rekora dahil olup altıncılığa ismini yazdırdı. Meksika kalesini koruyan Ochoa maç sıramalasıyla beşinci isim oldu. (Diğerleri Antonio Carbajal, Rafael Marquez ve Lothar Matthaus)

- Gana'ya gol atan Cristiano Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da rakip fileleri sarsarak 5 Dünya Kupası’nda gol atan ilk ve tek futbolcu olmayı başardı.

- 2022 Dünya Kupası başlarken Ronaldo'nun Dünya Kupalarında toplam 7, Messi'nin 6 golü vardı. Messi, Suudi Arabistan maçında skoru eşitledi, Ronaldo Gana maçında 8-7 öne geçti, Messi Meksika maçında yeniden 8-8'i buldu.

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- Lionel Messi, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan en yaşlı ve en genç oyuncu oldu.

2006 | vs Sırbistan (19 yaş 155 gün)

2022 | vs Meksika (35 yaş 155 gün)

- Lionel Messi, 5 farklı Dünya Kupası'nda asist yapan ilk ve tek futbolcu oldu.

HAMLE SIRASI RONALDO'DA

Meksika karşısında gol atıp asist yapan ve takımını yeniden iddialı bir pozisyona getiren Messi'nin ardından hamle sırası Ronaldo'da. Portekiz gruptaki ikinci maçında yarın Uruguay ile karşılaşacak.