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Dünya Kupası'na Enner Valencia damgası! Tarihe geçti, Ronaldo ve Messi'yi yakaladı

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#Enner Valencia#Ekvador#Ronaldo
Dünya Kupasına Enner Valencia damgası Tarihe geçti, Ronaldo ve Messiyi yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 08:28

2022 Dünya Kupası'na Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia damga vuruyor. Kupanın açılış maçında Katar'a iki gol atan Valnecia, dün akşam oynanan Hollanda maçını da boş geçmedi. 2022 Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede yer alan Valencia, Ekvador tarihine geçerken son 3 Dünya Kupası'ndaki performansıyla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile yarışır hale geldi.

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2022 Dünya Kupası A Grubu'nda dün akşam oynanan maçta Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Maçın henüz 6. dakikasında Gakpo ile öne geçen Hollanda'ya Ekvador 49. dakikada Enner Valencia ile yanıt verdi.

Bu sonucun ardından 4 puana yükselen iki takım grupta zirveyi paylaşırken Senegal 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Puansız ev sahibi Katar'ın ise turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

Ekvador grubun son maçında Senegal ile gruptan çıkmak için önemli bir maça çıkacak. Hollanda ise elenmesi kesinleşen ev sahibi Katar ile karşılaşacak.

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SAKATLANIP ÇIKTI! MAÇTAN SONRA DURUMUNU AÇIKLADI

Hollanda maçının ilk yarısında bir sakatlık yaşayan ancak oyuna devam eden Valencia maçın son anlarında yeniden sakatlandı. Sedyeyle kenara alınan Valencia, 1-1 biten maçın ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderirken sakatlığı hakkında da bilgi verdi.

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Öncelikle milli takımdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir birlikte oynuyoruz ve hepsinin ayrı ayrı kişiliği var. Bütün taraftarlarımıza, Ekvador'dan buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçeli taraftarlara selamlarımı gönderiyorum. Destekleri için çok teşekkür ederim.

Test yapıldı ve dizimde bir burkulma olduğu ortaya çıktı. Bu beni rahatsız ediyor. Hollanda'ya karşı ağrılarla oynadım ama önemli olan takımıma yardım edebilmekti. Senegal maçına kadar iyi bir iyileşme süreci geçirmek istiyorum. Umarım bir sonraki maçta daha iyi olurum ve takımıma yardım edebilirim.

ENNER VALENCIA FIRTINASI!

Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, Hollanda maçını da boş geçmedi ve turnuvadaki gol sayısını 3'e yükseltti. 33 yaşındaki golcü futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Dünya Kupasına Enner Valencia damgası Tarihe geçti, Ronaldo ve Messiyi yakaladı

GÜNEY AMERİKA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ! RONALDO VE MESSI İLE YARIŞIYOR...

Ekvador'un Dünya Kupalarında attığı son 6 golde imzası bulunan Enner Valencia, Güney Amerika ülkelerinde Dünya Kupalarında art arda 6 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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Enner Valencia ayrıca 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana kupalarda en çok gol atan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile gol sayısını eşitledi. 2014'ten bu yana Dünya Kupalarından bu üç oyuncudan daha fazla gol atan bir futbolcu bulunmuyor.

Ekvador 2018 Dünya Kupası'na katılmadığı için Enner Valencia 6 gole iki turnuvada ulaştı. Messi ve Ronaldo son 3 turnuvada 6 gol kaydetti.

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#Enner Valencia#Ekvador#Ronaldo

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